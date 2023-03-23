Медведев назвал Украину частью России

Ранее президент РФ Владимир Путин возложил ответственность за конфликт на Украине на западные элиты, действия которых привели к перевороту в 2014 г. «Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить», – подчеркнул президент. По словам главы государства, Россия делала все возможное, чтобы решить проблему мирным путем, и была готова к конструктивному диалогу с западными странами.