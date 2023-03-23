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Медведев назвал Украину частью России

Ведомости

Украина, «говоря по-честному», является частью России, но в силу геополитических причин русские и украинцы жили «в разных квартирах». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы СМИ и пользователей «ВКонтакте».

«Украина – это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах. Вынуждены с этим считаться, с этими выдуманными границами», – рассказал он.

По словам Медведева, эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России «в узком смысле этого слова – Великой России».

Ранее президент РФ Владимир Путин возложил ответственность за конфликт на Украине на западные элиты, действия которых привели к перевороту в 2014 г. «Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить», – подчеркнул президент. По словам главы государства, Россия делала все возможное, чтобы решить проблему мирным путем, и была готова к конструктивному диалогу с западными странами.

По его словам, целью западных стран является перевод локального конфликта на Украине в фазу глобального противостояния, а также стратегическое поражение России. Путин отметил, что спецоперация России на Украине началась для защиты страны и для ликвидации нацистской угрозы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных