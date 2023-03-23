Медведев назвал Украину частью России
Украина, «говоря по-честному», является частью России, но в силу геополитических причин русские и украинцы жили «в разных квартирах». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы СМИ и пользователей «ВКонтакте».
«Украина – это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах. Вынуждены с этим считаться, с этими выдуманными границами», – рассказал он.
По словам Медведева, эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России «в узком смысле этого слова – Великой России».
Ранее президент РФ Владимир Путин возложил ответственность за конфликт на Украине на западные элиты, действия которых привели к перевороту в 2014 г. «Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить», – подчеркнул президент. По словам главы государства, Россия делала все возможное, чтобы решить проблему мирным путем, и была готова к конструктивному диалогу с западными странами.
По его словам, целью западных стран является перевод локального конфликта на Украине в фазу глобального противостояния, а также стратегическое поражение России. Путин отметил, что спецоперация России на Украине началась для защиты страны и для ликвидации нацистской угрозы.