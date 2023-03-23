МФТИ отменил встречу с Дмитрием Муратовым
Встреча с журналистом, лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым, которая должна была пройти в МФТИ 28 марта, отменена. Об этом сообщил ректор института Дмитрий Ливанов. Его слова приводятся на сайте МФТИ.
Ливанов подчеркнул, что важным условием встреч с профессионалами из разных сфер для МФТИ была «деполитизация этих разговоров». По его словам, в случае с погашением Муратова это условие выполнить не удалось, поскольку анонс мероприятия «вызвал шквал негативных эмоций». Ректор института отметил, что Муратов не внесен в реестр иноагентов, а значит, «правовых препятствий для его общения со студенческой аудиторией или просветительской деятельности нет».
«В сложившихся условиях возник серьезный риск "внешних" провокаций и нарастания напряженности в нашем сообществе. Исходя из этого, я принял решение о переносе этой открытой встречи», — заявил Ливанов. Он добавил, что о новой дате мероприятия МФТИ сообщит дополнительно.
Встреча была запланирована на 28 марта. Анонс мероприятия появился на сайте и в Telegram-канале вуза накануне, 22 марта. Позже сообщения были удалены.
Муратов прокомментировал ситуацию в Telegram-канале «Новой газеты». По словам журналиста, его позвали еще в январе, тогда он предупредил, что «с ним придут и неприятности».
«Глубоко уважаю студентов и преподавателей, традиции интеллектуальной свободы, великие принципы Капицы, соединившие студентов и ученых. И, безусловно, понимаю причину по которым университет уведомил меня и студентов о переносе встречи», — сказал Муратов.
Дмитрий Муратов — главный редактор «Новой газеты». В октябре 2021 г. он получил Нобелевскую премию мира.
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