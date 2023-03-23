МФТИ отменил встречу с Дмитрием Муратовым

Ливанов подчеркнул, что важным условием встреч с профессионалами из разных сфер для МФТИ была «деполитизация этих разговоров». По его словам, в случае с погашением Муратова это условие выполнить не удалось, поскольку анонс мероприятия «вызвал шквал негативных эмоций». Ректор института отметил, что Муратов не внесен в реестр иноагентов, а значит, «правовых препятствий для его общения со студенческой аудиторией или просветительской деятельности нет».