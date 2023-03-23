Газета
Политика

МФТИ отменил встречу с Дмитрием Муратовым

Ведомости

Встреча с журналистом, лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым, которая должна была пройти в МФТИ 28 марта, отменена. Об этом сообщил ректор института Дмитрий Ливанов. Его слова приводятся на сайте МФТИ.

Ливанов подчеркнул, что важным условием встреч с профессионалами из разных сфер для МФТИ была «деполитизация этих разговоров». По его словам, в случае с погашением Муратова это условие выполнить не удалось, поскольку анонс мероприятия «вызвал шквал негативных эмоций». Ректор института отметил, что Муратов не внесен в реестр иноагентов, а значит, «правовых препятствий для его общения со студенческой аудиторией или просветительской деятельности нет». 

«В сложившихся условиях возник серьезный риск "внешних" провокаций и нарастания напряженности в нашем сообществе. Исходя из этого, я принял решение о переносе этой открытой встречи», — заявил Ливанов. Он добавил, что о новой дате мероприятия МФТИ сообщит дополнительно. 

Встреча была запланирована на 28 марта. Анонс мероприятия появился на сайте и в Telegram-канале вуза накануне, 22 марта. Позже сообщения были удалены.

Муратов прокомментировал ситуацию в Telegram-канале «Новой газеты». По словам журналиста, его позвали еще в январе, тогда он предупредил, что «с ним придут и неприятности». 

«Глубоко уважаю студентов и преподавателей, традиции интеллектуальной свободы, великие принципы Капицы, соединившие студентов и ученых. И, безусловно, понимаю причину по которым университет уведомил меня и студентов о переносе встречи», — сказал Муратов. 

Дмитрий Муратов — главный редактор «Новой газеты». В октябре 2021 г. он получил Нобелевскую премию мира. 

Редакция «Новой газеты» приостановила деятельность в конце марта 2022 г. после двух предупреждений Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без маркировки. В сентябре Басманный суд Москвы принял решение аннулировать лицензию «Новой газеты». В надзорном ведомстве заявили, что издание не предоставило устав редакции в установленный законом о СМИ срок. Затем Верховный суд прекратил работу сайта газеты.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных