Россия и Китай в ближайшее время утвердят «План-2030», который будет включать магистральные направления работы с Пекином. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г.