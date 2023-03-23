Россия и Китай в ближайшее время утвердят «План-2030»
Россия и Китай в ближайшее время утвердят «План-2030», который будет включать магистральные направления работы с Пекином. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г.
Он напомнил, что по итогам российско-китайских переговоров президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о развитии практического взаимодействия России и Китая на среднесрочную перспективу.
«На его основе мы с моим коллегой gремьером Госсовета Китая господином Ли Цяном в ближайшее время утвердим "План-2030". Который будет включать все магистральные направления совместной работы с нашими китайскими партнерами», — заявил Мишустин.
Премьер отметил, что «укрепление взаимодействия с союзниками и поиск перспективных партнеров» является одним из приоритетов правительства.
22 марта, подводя итоги встречи с Си Цзиньпином, Мишустин отметил, что работа по подготовкой плана будут заниматься пять российско-китайских межправительственных комиссий под руководством профильных вице-премьеров — Андрея Белоусова, Александра Новака, Татьяны Голиковой и Юрия Трутнева. За общую координацию будет отмечать вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Мишустин уточнил, что обсудит ход совместной работы с Ли Цяном осенью 2023 г.
Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом 20 марта. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.