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Россия и Китай в ближайшее время утвердят «План-2030»

Ведомости

Россия и Китай в ближайшее время утвердят «План-2030», который будет включать магистральные направления работы с Пекином. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г.

Он напомнил, что по итогам российско-китайских переговоров президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о развитии практического взаимодействия России и Китая на среднесрочную перспективу. 

«На его основе мы с моим коллегой gремьером Госсовета Китая господином Ли Цяном в ближайшее время утвердим "План-2030". Который будет включать все магистральные направления совместной работы с нашими китайскими партнерами», — заявил Мишустин.

Премьер отметил, что «укрепление взаимодействия с союзниками и поиск перспективных партнеров» является одним из приоритетов правительства.

22 марта, подводя итоги встречи с Си Цзиньпином, Мишустин отметил, что работа по подготовкой плана будут заниматься пять российско-китайских межправительственных комиссий под руководством профильных вице-премьеров — Андрея Белоусова, Александра Новака, Татьяны Голиковой и Юрия Трутнева. За общую координацию будет отмечать вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

Мишустин уточнил, что обсудит ход совместной работы с Ли Цяном осенью 2023 г. 

Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом 20 марта. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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