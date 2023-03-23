ЦПВС обвинил США в нарушении меморандума по безопасности полетов в Сирии
США целенаправленно и систематически нарушают двусторонний меморандум по безопасности полетов в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
«Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции", которые носят целенаправленный и систематический характер», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По словам Гуринова, с начала года было зафиксировано 452 случая нарушения обязательств по безопасности, которые были связаны с полетами БПЛА и авиации «международной коалиции», за последнее время их число сильно выросло.
Меморандум по безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии был подписан между Россией и США в октябре 2015 г. Его главной целью является обеспечение безопасности полетов. Документ предполагает использование конкретных протоколов безопасности, которые должны соблюдать все пилоты.