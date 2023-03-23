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ЦПВС обвинил США в нарушении меморандума по безопасности полетов в Сирии

Ведомости

США целенаправленно и систематически нарушают двусторонний меморандум по безопасности полетов в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. 

«Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции", которые носят целенаправленный и систематический характер», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

По словам Гуринова, с начала года было зафиксировано 452 случая нарушения обязательств по безопасности, которые были связаны с полетами БПЛА и авиации «международной коалиции», за последнее время их число сильно выросло. 

Меморандум по безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии был подписан между Россией и США в октябре 2015 г. Его главной целью является обеспечение безопасности полетов. Документ предполагает использование конкретных протоколов безопасности, которые должны соблюдать все пилоты.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных