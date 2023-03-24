Кремль не будет участвовать в акции «Час Земли»

10 марта Минюст внес WWF в реестр иноагентов. По данным ведомства, фонд получал поддержку от иностранных источников и под видом деятельности по защите природы «пытался оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти РФ», а также препятствовал реализации ряда промышленных проектов.