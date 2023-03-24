Кремль не будет участвовать в акции «Час Земли»
В этом году Кремль не будет принимать участия в акции «Час Земли», поскольку организатор мероприятия «Всемирный фонд дикой природы» (WWF) внесен Минюстом в реестр иноагентов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В этом году мы приняли решение воздержаться от участия в этой акции», — заявил он.
На вопрос о причинах такого решения Песков ответил, что это связано со статусом иноагента, который получила организация. Представитель Кремля отметил, что «ему нечего добавить по этой теме».
22 марта WWF сообщил, что не будет проводить ежегодную акцию «Час Земли» в России в 2023 г. «в связи с требованиями закона». В организации уточнили, что мероприятие пройдет символически онлайн 25 марта.
10 марта Минюст внес WWF в реестр иноагентов. По данным ведомства, фонд получал поддержку от иностранных источников и под видом деятельности по защите природы «пытался оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти РФ», а также препятствовал реализации ряда промышленных проектов.
Помимо организации, в список также попал фонд «Свободная Бурятия». Кроме того, реестр пополнился рядом граждан, среди которых — экономист Сергей Гуриев, блогер Ника Водвуд (nixelpixel), бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, экс-глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон, журналист Даниил Губарев.