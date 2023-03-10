Минюст включил в реестр иноагентов Гуриева и Nixelpixel
Минюст пополнил реестр иноагентов, включив туда экономиста Сергея Гуриева и блогера Нику Водвуд (nixelpixel), говорится в сообщении на сайте ведомства.
Помимо этого реестр пополнили бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, экс-глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон, журналист Даниил Губарев, а также две организации - Всемирный фонд природы (WWF) и фонд «Свободная Бурятия».
Последний раз Минюст объявлял о новых иноагентах 17 февраля. Тогда в список вошли журналист Андрей Лошак, историк и публицист Андрей Зубов, а также школа «Возрождение». 10 февраля ведомство внесло в реестр иноагентов певицу Земфиру, оппозиционного деятеля и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, а также еще шесть человек.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.