США ввели санкции против белорусских «Белаза» и МАЗа
США расширили санкционные списки по Белоруссии, включив туда компанию «Белаз» и Минский автомобильный завод (МАЗ), передает пресс-служба американского минфина.
В черный список также попали руководители предприятий – главы «Белаза» и МАЗа Сергей Никифорович и Валерий Иванкович, Центризбирком республики, авиалайнер президента Александра Лукашенко.
После начала российской спецоперации на Украине Запад стал обвинять Минск в участии в конфликте, в результате санкции затронули и Белоруссию. Против ряда физических и юридических лиц страны ввели ограничительные меры. В частности, под санкции попали банки Белинвестбанк и «Дабрабыт». В июле 2022 г. Великобритания объявила, что введет запрет на импорт из Белоруссии железа и стали, а также запретит поставлять в республику продукты нефтепереработки и предметы роскоши.
До этого страны Запада ввели санкции против Белоруссии под предлогом подавления протестов после президентских выборов 2020 г., победу на которых одержал Лукашенко.