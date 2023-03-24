Пушилин: до полного освобождения Марьинки остался один участок в западной части
До полного освобождения Марьинки в ДНР осталось взять под контроль один участок на западе города, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
«Что касается Марьинского направления: продолжаются достаточно ожесточенные бои, в западной части остался небольшой, наверное, участок самой Марьинки для того, чтобы уже полностью мы могли говорить, что Марьинка освобождена», – рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, украинские войска по-прежнему «упираются» и продолжают переброску резервов, а Запад, в свою очередь, «подталкивает» Киев к началу контрнаступления.
О том, что Марьинка почти находится под контролем ВС России, Пушилин сообщал 11 января. Ее полное освобождение затрудняется тем, что ВСУ закрепились в жилом секторе на окраине населенного пункта, говорил он тогда.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.