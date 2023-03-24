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Пушилин: до полного освобождения Марьинки остался один участок в западной части

Ведомости

До полного освобождения Марьинки в ДНР осталось взять под контроль один участок на западе города, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

«Что касается Марьинского направления: продолжаются достаточно ожесточенные бои, в западной части остался небольшой, наверное, участок самой Марьинки для того, чтобы уже полностью мы могли говорить, что Марьинка освобождена»,  – рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, украинские войска по-прежнему «упираются» и продолжают переброску резервов, а Запад, в свою очередь, «подталкивает» Киев к началу контрнаступления.

О том, что Марьинка почти находится под контролем ВС России, Пушилин сообщал 11 января. Ее полное освобождение затрудняется тем, что ВСУ закрепились в жилом секторе на окраине населенного пункта, говорил он тогда.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных