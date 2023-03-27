В МИД России исключили выход страны из ВТО
Россия не будет выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на попытки ряда государств «выдавить» ее оттуда. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
«Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО. При этом исходим из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена с целью сохранения устойчивых связей с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправной основе и с взаимным учетом интересов», — сказал он.
По его словам, ряд недружественных государств предпринимают попытки «выдавить» Россию из ВТО. Биричевский уточнил, что решение самостоятельно покинуть организацию может быть воспринято этими странами как «доказательство эффективности антироссийской линии» и сигнал к дальнейшему ужесточению этого курса.
Среди государств, которые готовы и продолжать торговое сотрудничество с Россией, Биричевский назвал страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. «Взаимодействие с ними становится все более активным и разноплановым», – подчеркнул он.
Кроме того, выход России из ВТО «лишил бы нас ряда преимуществ, связанных с защитой общего рынка [Евразийского экономического] союза от чувствительного для нашей экономики импорта». Биричевский напомнил, что Россия как член ЕАЭС должна соблюдать правила ВТО, которые и лежат в основе функционирования союза.
21 марта 2022 г. депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму проект федерального закона о выходе России из ВТО. По словам политиков, такая мера необходима для защиты национальных интересов России в ответ на принимаемые в ее отношении санкции. Документ предполагает, что прекращение членства России в ВТО освобождает страну от выполнения взятых в рамках организации обязательств.
Россия подписала протокол о вступлении в ВТО в апреле 1994 г., а присоединилась к ней в августе 2012 г. В основе ВТО лежат принципы, закрепленные отдельными соглашениями, в том числе отсутствие дискриминации, более свободные условия торговли, поощрение конкуренции и дополнительные положения для наименее развитых стран.