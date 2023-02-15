МИД России выступил против выхода из ВТО

В Минэке пока считают, что России выгоднее оставаться в ВТО, чем выходить из объединения, заявил «Ведомостям» в октябре 2022 г. заместитель министра Владимир Ильичев. На этой площадке ведется диалог не только с недружественными странами, но и с теми, кто не поддержал санкции, например с Китаем, Индией и Бразилией.