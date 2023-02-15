МИД России выступил против выхода из ВТО
«Позиция профильных ведомств, в частности МИДа, хорошо известна: ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов», — говорится в заявлении. В министерстве отметили, что данный вопрос все равно обсуждается в связи с инициативами ряда депутатов.
В Минэке пока считают, что России выгоднее оставаться в ВТО, чем выходить из объединения, заявил «Ведомостям» в октябре 2022 г. заместитель министра Владимир Ильичев. На этой площадке ведется диалог не только с недружественными странами, но и с теми, кто не поддержал санкции, например с Китаем, Индией и Бразилией.
Использовать ВТО для разрешения споров сейчас крайне сложно, признал он. Но альтернативных международных площадок для разбирательств по санкциям, по мнению Ильичева, на данный момент нет.
Россия подписала протокол о вступлении в ВТО в апреле 1994 г., а присоединилась к ней в августе 2012 г.