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МИД России выступил против выхода из ВТО

Ведомости

МИД России выступает против выхода страны из Всемирной торговой организации (ВТО), передает РБК со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

«Позиция профильных ведомств, в частности МИДа, хорошо известна: ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов», — говорится в заявлении. В министерстве отметили, что данный вопрос все равно обсуждается в связи с инициативами ряда депутатов.

В Минэке пока считают, что России выгоднее оставаться в ВТО, чем выходить из объединения, заявил «Ведомостям» в октябре 2022 г. заместитель министра Владимир Ильичев. На этой площадке ведется диалог не только с недружественными странами, но и с теми, кто не поддержал санкции, например с Китаем, Индией и Бразилией.

Использовать ВТО для разрешения споров сейчас крайне сложно, признал он. Но альтернативных международных площадок для разбирательств по санкциям, по мнению Ильичева, на данный момент нет.

Россия подписала протокол о вступлении в ВТО в апреле 1994 г., а присоединилась к ней в августе 2012 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных