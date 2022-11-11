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Политика

В МИДе заявили, что отказ США считать экономику России рыночной противоречит логике

Ведомости

Отказ Министерства торговли США считать российскую экономику рыночной противоречит логике. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. 

Дипломата попросили прокомментировать выдачу лицензии минфином США, разрешающей американским лицам участвовать в транзакциях, необходимых для функционирования российских дипломатических и консульских миссий. Антонов назвал это решение «шагом в правильном направлении». 

В то же время, добавил посол, лицензия американского минфина не снимает с США ответственности за дисбаланс на мировом рынке, в которому привели «многочисленные нелегитимные односторонние барьеры». 

«В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой», — приводит пресс-служба посольства РФ в США слова Антонова. 

Накануне, 10 ноября, минторг США лишил Россию статуса страны с рыночной экономикой, ограничивающего размер антидемпинговых пошлин на российские товары. В ведомстве отметили, что это позволит США «применить всю силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных растущим вмешательством российского правительства в их экономику».

Вашингтон предоставил российской экономике статус рыночной в 2002 г., что стало важнейшим шагом для вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 г. Весной группа депутатов внесли в Госдуму проект федерального закона о выходе России из ВТО. В Минэкономразвития при этом считают, что России пока выгоднее оставаться в организации, заявил в конце октября «Ведомостям» заместитель министра Владимир Ильичев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных