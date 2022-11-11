В МИДе заявили, что отказ США считать экономику России рыночной противоречит логике

Вашингтон предоставил российской экономике статус рыночной в 2002 г., что стало важнейшим шагом для вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 г. Весной группа депутатов внесли в Госдуму проект федерального закона о выходе России из ВТО. В Минэкономразвития при этом считают, что России пока выгоднее оставаться в организации, заявил в конце октября «Ведомостям» заместитель министра Владимир Ильичев.