В МИДе заявили, что отказ США считать экономику России рыночной противоречит логике
Отказ Министерства торговли США считать российскую экономику рыночной противоречит логике. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломата попросили прокомментировать выдачу лицензии минфином США, разрешающей американским лицам участвовать в транзакциях, необходимых для функционирования российских дипломатических и консульских миссий. Антонов назвал это решение «шагом в правильном направлении».
В то же время, добавил посол, лицензия американского минфина не снимает с США ответственности за дисбаланс на мировом рынке, в которому привели «многочисленные нелегитимные односторонние барьеры».
«В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой», — приводит пресс-служба посольства РФ в США слова Антонова.
Накануне, 10 ноября, минторг США лишил Россию статуса страны с рыночной экономикой, ограничивающего размер антидемпинговых пошлин на российские товары. В ведомстве отметили, что это позволит США «применить всю силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных растущим вмешательством российского правительства в их экономику».
Вашингтон предоставил российской экономике статус рыночной в 2002 г., что стало важнейшим шагом для вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 г. Весной группа депутатов внесли в Госдуму проект федерального закона о выходе России из ВТО. В Минэкономразвития при этом считают, что России пока выгоднее оставаться в организации, заявил в конце октября «Ведомостям» заместитель министра Владимир Ильичев.
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