Минторг США перестал считать Россию страной с рыночной экономикой

Весной группа депутатов внесли в Госдуму проект федерального закона о выходе России из ВТО. В Минэкономразвития при этом считают, что России пока выгоднее оставаться в организации, заявил в конце октября «Ведомостям» заместитель министра Владимир Ильичев. На этой площадке ведется диалог не только с недружественными странами, но и с теми, кто не поддержал санкции, например с Китаем, Индией и Бразилией, а альтернативных международных площадок для разбирательств по санкциям, по мнению Ильичева, на данный момент нет.