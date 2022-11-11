Минторг США перестал считать Россию страной с рыночной экономикой
Министерство торговли США лишило Россию статуса страны с рыночной экономикой, ограничивающего размер антидемпинговых пошлин на российские товары, передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
«Это решение дает Соединенным Штатам возможность применить всю силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных растущим вмешательством российского правительства в их экономику», – заявили там.
Вашингтон предоставил российской экономике статус рыночной в 2002 г., что стало важнейшим шагом для вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 г., отмечает Reuters.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов счел данное решение противоречащим логике. По его мнению, США несут ответственность за «дисбалансы на мировых рынках», вызываемые односторонними барьерами, вводимыми американской стороной.
«В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой», – приводятся его слова в Telegram-канале российского посольства в США.
Весной группа депутатов внесли в Госдуму проект федерального закона о выходе России из ВТО. В Минэкономразвития при этом считают, что России пока выгоднее оставаться в организации, заявил в конце октября «Ведомостям» заместитель министра Владимир Ильичев. На этой площадке ведется диалог не только с недружественными странами, но и с теми, кто не поддержал санкции, например с Китаем, Индией и Бразилией, а альтернативных международных площадок для разбирательств по санкциям, по мнению Ильичева, на данный момент нет.
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