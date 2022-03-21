В Госдуму внесен законопроект о выходе России из ВТО

Россия подписала протокол о вступлении в ВТО в апреле 1994 г., а присоединилась к ней в августе 2012 г. Авторы законопроекта утверждают, что с тех пор Россия фактически была лишена статуса «наиболее благоприятствуемой нации» со стороны многих стран - членов ВТО после того, как последние ввели против нее секторальные санкции.