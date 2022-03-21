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Экономика

В Госдуму внесен законопроект о выходе России из ВТО

Ведомости

Депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму проект федерального закона о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«В целях защиты национальных интересов РФ, в качестве ответных мер на санкции и самозащиты предлагается денонсировать протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации», — говорится в пояснительной записке.

Документ предполагает, что прекращение членства России в ВТО освобождает страну от выполнения взятых в рамках организации обязательств.

Россия подписала протокол о вступлении в ВТО в апреле 1994 г., а присоединилась к ней в августе 2012 г. Авторы законопроекта утверждают, что с тех пор Россия фактически была лишена статуса «наиболее благоприятствуемой нации» со стороны многих стран - членов ВТО после того, как последние ввели против нее секторальные санкции.

«По своей природе экономические санкции предназначены для того, чтобы нарушить или полностью прервать экономические связи между Россией и другими государствами. Таким образом, они противоречат фундаментальным принципам ВТО, которые направлены на открытие рынков и обеспечение стабильных, безопасных, прозрачных и предсказуемых торговых отношений», — отмечают авторы инициативы.

Ранее в марте несколько членов ВТО выпустили заявление о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле. Соавторами заявления стали США, ЕС, Великобритания, а также Албания, Австралия, Исландия, Канада, Молдавия, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, Черногория, Южная Корея и Япония. Заявление было опубликовано в ответ на специальную военную операцию на Украине.

Режим наибольшего благоприятствования в торговле предполагает предоставление таможенных льгот, а также преимуществ в отношении внутренних налогов и сборов. Такой статус ранее отозвали у России США и Япония.

14 марта послы стран ЕС согласовали совместное заявление в адрес ВТО против особого статуса России и принятия в организацию Белоруссии. После этого организация по требованию Брюсселя приостановила рассмотрение тяжбы Евросоюза с Москвой по вопросу о госзакупках. Речь идет о жалобе на российскую политику импортозамещения, которая, как считают в Евросоюзе, ставит европейские компании в России в невыгодное положение по сравнению с остальными участниками закупок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных