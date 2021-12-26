Газета
Политика

ЕС потребовал от России 290 млрд евро из-за политики импортозамещения

Ведомости

Евросоюз обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) и потребовал от России 290 млрд евро. В такую сумму ЕС оценил «ущерб», нанесенный европейским компаниям из-за политики импортозамещения, говорится в сообщении на сайте ВТО.

В Евросоюзе отмечают, что Россия в течение нескольких лет ущемляла интересы европейских компаний при продаже товаров и услуг российским государственным компаниям.

«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., или примерно €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», — сообщили в организации.

Россия с 2015 г. постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и льгот, которые призваны заменить использование иностранных товаров и услуг в контрактах, отмечается также на сайте Европейской комиссии. Экономический эффект для компаний ЕС очень значителен, подчеркивается в сообщении.

Ранее члены ВТО рассматривали запрос ЕС о создании комиссий с целью разрешения спора, в России не поддержали эту просьбу. 

Ранее по теме: В США заявили о нарушении Россией норм ВТО из-за импортозамещения

«Россия заявила, что уверена, что ее меры соответствуют обязательствам в ВТО, и что она готова и желает продолжить консультации с Брюсселем по этому вопросу», — говорится в сообщении ВТО.

20 декабря Евросоюз вновь попросил создать комиссию, орган ВТО по разрешению споров (DSB) в итоге согласился это сделать. 

Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что импортозамещение, которое Россия ввела в ответ на санкции западных стран из-за ситуации с Крымом в 2014 г., нарушает нормы ВТО и ставит работников и компании из США в невыгодное экономическое положение, потому что они не могут конкурировать с другими производителями на равных условиях. Она отметила, что торговое представительство США продолжит работать с партнерами и использовать инструменты ВТО, чтобы «привлечь Россию к ответственности за ее поведение в многосторонней торговой системе».

В докладе Тай выразила беспокойство тем, что Россия продолжает внедрять меры по локализации производства для предоставления преференций отечественным товарам и услугам. Также власти страны сохраняют ограничения на импорт в сельскохозяйственном секторе, которые не основаны на науке, и отказываются признавать гарантии других стран в отношении экспортных товаров. В документе говорится, что российское импортозамещение в ИТ-секторе, такое как «Цифровая экономика РФ», «вызывают дополнительные проблемы для импортозамещения». 

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отвергла эти обвинения, заявив, что единственные, кто нарушал нормы ВТО, — это США и ЕС, когда они ввели односторонние санкции против России, а импортозамещение — это ответ на их действия. «Белый дом давил на ЕС, Брюссель принял решение о введении санкций в отношении России, а Россия ответила так, как ответила для того, чтобы привести всех в чувства. Причем здесь ВТО?» — сказала она в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» (цитата по «Интерфакс»).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных