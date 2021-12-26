ЕС потребовал от России 290 млрд евро из-за политики импортозамещения
Евросоюз обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) и потребовал от России 290 млрд евро. В такую сумму ЕС оценил «ущерб», нанесенный европейским компаниям из-за политики импортозамещения, говорится в сообщении на сайте ВТО.
В Евросоюзе отмечают, что Россия в течение нескольких лет ущемляла интересы европейских компаний при продаже товаров и услуг российским государственным компаниям.
«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., или примерно €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», — сообщили в организации.
Россия с 2015 г. постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и льгот, которые призваны заменить использование иностранных товаров и услуг в контрактах, отмечается также на сайте Европейской комиссии. Экономический эффект для компаний ЕС очень значителен, подчеркивается в сообщении.
Ранее члены ВТО рассматривали запрос ЕС о создании комиссий с целью разрешения спора, в России не поддержали эту просьбу.
«Россия заявила, что уверена, что ее меры соответствуют обязательствам в ВТО, и что она готова и желает продолжить консультации с Брюсселем по этому вопросу», — говорится в сообщении ВТО.
20 декабря Евросоюз вновь попросил создать комиссию, орган ВТО по разрешению споров (DSB) в итоге согласился это сделать.
Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что импортозамещение, которое Россия ввела в ответ на санкции западных стран из-за ситуации с Крымом в 2014 г., нарушает нормы ВТО и ставит работников и компании из США в невыгодное экономическое положение, потому что они не могут конкурировать с другими производителями на равных условиях. Она отметила, что торговое представительство США продолжит работать с партнерами и использовать инструменты ВТО, чтобы «привлечь Россию к ответственности за ее поведение в многосторонней торговой системе».
В докладе Тай выразила беспокойство тем, что Россия продолжает внедрять меры по локализации производства для предоставления преференций отечественным товарам и услугам. Также власти страны сохраняют ограничения на импорт в сельскохозяйственном секторе, которые не основаны на науке, и отказываются признавать гарантии других стран в отношении экспортных товаров. В документе говорится, что российское импортозамещение в ИТ-секторе, такое как «Цифровая экономика РФ», «вызывают дополнительные проблемы для импортозамещения».
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отвергла эти обвинения, заявив, что единственные, кто нарушал нормы ВТО, — это США и ЕС, когда они ввели односторонние санкции против России, а импортозамещение — это ответ на их действия. «Белый дом давил на ЕС, Брюссель принял решение о введении санкций в отношении России, а Россия ответила так, как ответила для того, чтобы привести всех в чувства. Причем здесь ВТО?» — сказала она в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» (цитата по «Интерфакс»).