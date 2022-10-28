В Минэке заявили о безальтернативности ВТО для споров по санкциям

Участие в ВТО всегда несло России как выгоды, так и потери, говорил «Ведомостям» в марте Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Кроме упрощения и универсализации законодательства по внешней торговле членство в ВТО было выгодно для российских экспортеров. Тем не менее есть и оборотная сторона. «Цель завлечения нас в эту структуру со стороны ряда стран – открыть дорогу своему сбыту и удешевить для своей перерабатывающей отрасли российские ресурсы», – отмечал Чеглов. Последствия членства в ВТО были плохо просчитаны, что показали попытки введения нашей страной заградительных пошлин уже через два года после вступления в объединение, напоминал он.