В Минэке заявили о безальтернативности ВТО для споров по санкциям

В Минэке заявили о безальтернативности ВТО для споров по санкциямНо эффективность площадки «оставляет желать лучшего»
В Минэке пока считают, что России выгоднее оставаться в ВТО, чем выходить из объединения, заявил «Ведомостям» заместитель министра Владимир Ильичев. На этой площадке ведется диалог не только с недружественными странами, но и с теми, кто не поддержал санкции, например с Китаем, Индией и Бразилией.
Использовать ВТО для разрешения споров сейчас крайне сложно, признал он. Но альтернативных международных площадок для разбирательств по санкциям, по мнению Ильичева, на данный момент нет.
«Эффективность площадки гораздо меньше, чем хотелось бы, но, с другой стороны, это единственное место, где можно оспаривать [санкции] в многостороннем варианте», — заявил Ильичев.
Весной, на фоне введенных против России ограничений, а также отказа ряда стран от режима наибольшего благоприятствования для российской продукции (одна из главных льгот для членов ВТО), стали все чаще звучать призывы к выходу из организации.
ВТО является важным инструментом поддержки российского экспорта, и выход из нее создаст риски для бизнеса и граждан. Кроме того, выход из ВТО не уменьшит количество обязательств России, но лишит ее всех прав. Потеря членства в ВТО изолирует Россию от разработки новых правил глобальной торговли. Правила ВТО не ограничивают Россию в принятии мер по защите безопасности, отметил министр.
В марте в режиме наибольшего благоприятствования (РНБ) во внешней торговле России отказали США, Япония и Канада. РНБ — это фундаментальный принцип объединения, без которого членство в ВТО теряет смысл.
Участие в ВТО всегда несло России как выгоды, так и потери, говорил «Ведомостям» в марте Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Кроме упрощения и универсализации законодательства по внешней торговле членство в ВТО было выгодно для российских экспортеров. Тем не менее есть и оборотная сторона. «Цель завлечения нас в эту структуру со стороны ряда стран – открыть дорогу своему сбыту и удешевить для своей перерабатывающей отрасли российские ресурсы», – отмечал Чеглов. Последствия членства в ВТО были плохо просчитаны, что показали попытки введения нашей страной заградительных пошлин уже через два года после вступления в объединение, напоминал он.
Что такое ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) – крупнейшее международное объединение, регулирующее торговые отношения между странами. Пришла на замену Генеральному соглашению по тарифам и торговле в 1995 г.
Главная цель ВТО – установление и поддержание таких принципов мировой торговли, как равноправие всех стран-участниц, взаимность мер, принимаемых странами-участницами по отношению друг к другу, прозрачность международного торгового законодательства, соблюдение странами-участницами всех взаимных обязательств. Также ВТО стремится снижать международные торговые тарифы и обеспечивать торговлю без дискриминации, т. е. без преференциальных торговых соглашений.
Россия начала переговоры о вступлении в ВТО в 1995 г. и была официальна признана ее членом в 2012 г.