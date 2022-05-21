Минэкономики назвало аргументы против выхода России из ВТО

В марте в ответ на специальную военную операцию на Украине несколько членов ВТО выпустили заявление о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле. После этого депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму проект федерального закона о выходе из организации.