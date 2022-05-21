Газета
Экономика

Минэкономики назвало аргументы против выхода России из ВТО

Ведомости

Министр экономического развития Максим Решетников направил письмо в ответ на обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова, чья фракция в 2018 г. подготовила законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого оказался документ.

По мнению авторов законопроекта, участие России в ВТО не помешало другим странам вводить санкции, направленные на прерывание экономических связей. России следует выйти из организации, правила которой «нанесли колоссальный вред», считают коммунисты.  

В Минэкономразвития не поддержали инициативу, а Решетников привел ряд аргументов против выхода России из ВТО. РБК привел четыре из них:

  • ВТО является важным инструментом поддержки российского экспорта, и выход из нее создаст риски для бизнеса и граждан

  • Выход из ВТО не уменьшит количество обязательств России, но лишит ее всех прав

  • Потеря членства в ВТО изолирует Россию от разработки новых правил глобальной торговли

  • Правила ВТО не ограничивают Россию в принятии мер по защите безопасности

Ранее по теме: Мантуров оценил возможность выхода России из ВТО

«Пытаясь лишить Россию вышеизложенных выгод от членства в ВТО, группа стран-санкционеров предпринимает попытки ограничить участие России в деятельности организации, рассматривая это как один из инструментов обеспечения экономической изоляции российской экономики. Активно противодействуем этим попыткам», — цитирует издание министра.

В марте в ответ на специальную военную операцию на Украине несколько членов ВТО выпустили заявление о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле. После этого депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму проект федерального закона о выходе из организации.

«В целях защиты национальных интересов РФ, в качестве ответных мер на санкции и самозащиты предлагается денонсировать протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации», — говорится в пояснительной записке.

Документ предполагает, что прекращение членства России в ВТО освобождает страну от выполнения взятых в рамках организации обязательств. В российском МИДе назвали эту идею контрпродуктивной: по словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, полноправное членство в ВТО позволяет Москве участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли, продвигать национальные приоритеты в торгово-экономической сфере.

В мае президент России Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами – членами ВТО меры по ограничению торговли с Россией на предмет их соответствия правилам и принципам организации и представить предложения по обжалованию таких мер. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных