Минэкономики назвало аргументы против выхода России из ВТО
По мнению авторов законопроекта, участие России в ВТО не помешало другим странам вводить санкции, направленные на прерывание экономических связей. России следует выйти из организации, правила которой «нанесли колоссальный вред», считают коммунисты.
В Минэкономразвития не поддержали инициативу, а Решетников привел ряд аргументов против выхода России из ВТО. РБК привел четыре из них:
ВТО является важным инструментом поддержки российского экспорта, и выход из нее создаст риски для бизнеса и граждан
Выход из ВТО не уменьшит количество обязательств России, но лишит ее всех прав
Потеря членства в ВТО изолирует Россию от разработки новых правил глобальной торговли
Правила ВТО не ограничивают Россию в принятии мер по защите безопасности
«Пытаясь лишить Россию вышеизложенных выгод от членства в ВТО, группа стран-санкционеров предпринимает попытки ограничить участие России в деятельности организации, рассматривая это как один из инструментов обеспечения экономической изоляции российской экономики. Активно противодействуем этим попыткам», — цитирует издание министра.
В марте в ответ на специальную военную операцию на Украине несколько членов ВТО выпустили заявление о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле. После этого депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму проект федерального закона о выходе из организации.
«В целях защиты национальных интересов РФ, в качестве ответных мер на санкции и самозащиты предлагается денонсировать протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации», — говорится в пояснительной записке.
Документ предполагает, что прекращение членства России в ВТО освобождает страну от выполнения взятых в рамках организации обязательств. В российском МИДе назвали эту идею контрпродуктивной: по словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, полноправное членство в ВТО позволяет Москве участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли, продвигать национальные приоритеты в торгово-экономической сфере.
В мае президент России Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами – членами ВТО меры по ограничению торговли с Россией на предмет их соответствия правилам и принципам организации и представить предложения по обжалованию таких мер.