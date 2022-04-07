Мантуров оценил возможность выхода России из ВТО

Позднее такую инициативу в российском МИДе назвали контрпродуктивной: по словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, полноправное членство в ВТО позволяет Москве участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли, продвигать национальные приоритеты в торгово-экономической сфере. Кроме того, после выхода России из организации таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕАЭС) снизится и будет соответствовать обязательствам Казахстана в ВТО, уровень которых ниже российских. Таким образом Россия будет обязана и далее соблюдать правила этой организации, однако не сможет пользоваться ее преимуществом.