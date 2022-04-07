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Бизнес

Мантуров оценил возможность выхода России из ВТО

Ведомости

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ответил отрицательно на вопрос о возможном выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО), передает «РИА Новости». По словам главы ведомства, ему неизвестно о таких предложениях.

«Мне такие предложения пока неведомы — о том, что такое обсуждается», — сказал он.

21 марта депутаты от фракции «Справедлива Россия — За правду» внесли в Госдуму проект федерального закона о выходе России из ВТО. По словам политиков, такая мера необходима для защиты национальных интересов России в ответ на принимаемые в ее отношении санкции. Документ предполагает, что прекращение членства России в ВТО освобождает страну от выполнения взятых в рамках организации обязательств.

Позднее такую инициативу в российском МИДе назвали контрпродуктивной: по словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, полноправное членство в ВТО позволяет Москве участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли, продвигать национальные приоритеты в торгово-экономической сфере. Кроме того, после выхода России из организации таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕАЭС) снизится и будет соответствовать обязательствам Казахстана в ВТО, уровень которых ниже российских. Таким образом Россия будет обязана и далее соблюдать правила этой организации, однако не сможет пользоваться ее преимуществом.

Россия подписала протокол о вступлении в ВТО в апреле 1994 г., а присоединилась к ней в августе 2012 г. Авторы законопроекта утверждают, что с тех пор Россия фактически была лишена статуса «наиболее благоприятствуемой нации» со стороны многих стран — членов ВТО после того, как последние ввели против нее секторальные санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных