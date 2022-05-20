Путин поручил оценить санкции членов ВТО на соответствие нормам организации
Президент России Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами–членами Всемирной торговой организации (ВТО) меры по ограничению торговли с Россией на предмет их соответствия правилам и принципам организации и представить предложения по обжалованию таких мер. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами – членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с Российской Федерацией на предмет их соответствия правилам и принципам этой Организации и представить предложения по обжалованию Российской Федерацией таких мер в рамках Организации, а также по актуализации стратегии участия Российской Федерации во Всемирной торговой организации», — говорится в опубликованном тексте поручения, которое было дано по итогам прошедшего 18 мая совещания по вопросам развития металлургического комплекса.
Сроком выполнения поручения назначено 1 июня 2022 г., ответственным — премьер-министр Михаил Мишустин. В конце апреля Путин поручил правительству обновить стратегию действий России в ВТО — также к 1 июня. Это поручение было принято, в том числе, как и сегодняшнее, в связи с экспортными проблемами российских металлургов на фоне введенных санкций против России.
Россия вступила в ВТО в 2012 г. После начала военной операции на Украине в середине марта ВТО получила заявление от 14 членов организации о лишении России режима наибольшего благоприятствования в торговле. В свою очередь, российское представительство при организации 17 марта заявило, что предупредило об опасностях «агрессивных и политически мотивированных» ограничений для мировой торговли и обвинила страны Запада в попытках подорвать экономику России с помощью санкций.
В конце марта директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что выход Москвы из ВТО стал бы «подарком недругам» и назвал такую идею контр продуктивной, несмотря на санкции.