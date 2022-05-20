Путин поручил оценить санкции членов ВТО на соответствие нормам организации

Россия вступила в ВТО в 2012 г. После начала военной операции на Украине в середине марта ВТО получила заявление от 14 членов организации о лишении России режима наибольшего благоприятствования в торговле. В свою очередь, российское представительство при организации 17 марта заявило, что предупредило об опасностях «агрессивных и политически мотивированных» ограничений для мировой торговли и обвинила страны Запада в попытках подорвать экономику России с помощью санкций.