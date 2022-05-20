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Экономика

Путин поручил оценить санкции членов ВТО на соответствие нормам организации

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами–членами Всемирной торговой организации (ВТО) меры по ограничению торговли с Россией на предмет их соответствия правилам и принципам организации и представить предложения по обжалованию таких мер. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами – членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с Российской Федерацией на предмет их соответствия правилам и принципам этой Организации и представить предложения по обжалованию Российской Федерацией таких мер в рамках Организации, а также по актуализации стратегии участия Российской Федерации во Всемирной торговой организации», — говорится в опубликованном тексте поручения, которое было дано по итогам прошедшего 18 мая совещания по вопросам развития металлургического комплекса.

Сроком выполнения поручения назначено 1 июня 2022 г., ответственным — премьер-министр Михаил Мишустин. В конце апреля Путин поручил правительству обновить стратегию действий России в ВТО — также к 1 июня. Это поручение было принято, в том числе, как и сегодняшнее, в связи с экспортными проблемами российских металлургов на фоне введенных санкций против России.

Россия вступила в ВТО в 2012 г. После начала военной операции на Украине в середине марта ВТО получила заявление от 14 членов организации о лишении России режима наибольшего благоприятствования в торговле. В свою очередь, российское представительство при организации 17 марта заявило, что предупредило об опасностях «агрессивных и политически мотивированных» ограничений для мировой торговли и обвинила страны Запада в попытках подорвать экономику России с помощью санкций.

В конце марта директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что выход Москвы из ВТО стал бы «подарком недругам» и назвал такую идею контр продуктивной, несмотря на санкции.

Ранее по теме: Путин поручил правительству обновить стратегию действий России в ВТО к 1 июня

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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