Эксперты прогнозируют изоляцию России от льгот ВТО

К этим трем странам будут присоединяться и другие, полагает профессор РЭШ Наталья Волчкова. Отмена для России режима РНБ, например, со стороны стран ЕС в целом соответствует общим «санкционным устремлениям», согласился доцент департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве Алексей Костин. Юридически не запрещено предпринимать такие действия, отметил эксперт. Согласно п. 3 ст. IX Марракешского соглашения (о создании ВТО), исключение из режима допускается по определенным основаниям, таким как реализация мер, необходимых для защиты общественной морали, охраны жизни и здоровья человека, животных и растений и т. д., пояснил Костин.