Эксперты прогнозируют изоляцию России от льгот ВТО

Эксперты прогнозируют изоляцию России от льгот ВТОРанее в Госдуме предложили отказаться от членства, не дожидаясь исключения
Россия может столкнуться с исключением из Всемирной торговой организации (ВТО), по крайней мере с изоляцией от льгот объединения со стороны стран, присоединившихся с санкциям, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» эксперты. 16 марта Япония вслед за США и Канадой отказала Москве в режиме наибольшего благоприятствования (РНБ) во внешней торговле – это фундаментальный принцип объединения, без которого членство в ВТО теряет смысл.
К этим трем странам будут присоединяться и другие, полагает профессор РЭШ Наталья Волчкова. Отмена для России режима РНБ, например, со стороны стран ЕС в целом соответствует общим «санкционным устремлениям», согласился доцент департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве Алексей Костин. Юридически не запрещено предпринимать такие действия, отметил эксперт. Согласно п. 3 ст. IX Марракешского соглашения (о создании ВТО), исключение из режима допускается по определенным основаниям, таким как реализация мер, необходимых для защиты общественной морали, охраны жизни и здоровья человека, животных и растений и т. д., пояснил Костин.