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Эксперты прогнозируют изоляцию России от льгот ВТО

Ранее в Госдуме предложили отказаться от членства, не дожидаясь исключения
Антон Козлов
Участие в ВТО всегда несло России как выгоды, так и потери / Fabrice COFFRINI / AFP

Россия может столкнуться с исключением из Всемирной торговой организации (ВТО), по крайней мере с изоляцией от льгот объединения со стороны стран, присоединившихся с санкциям, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» эксперты. 16 марта Япония вслед за США и Канадой отказала Москве в режиме наибольшего благоприятствования (РНБ) во внешней торговле – это фундаментальный принцип объединения, без которого членство в ВТО теряет смысл.

К этим трем странам будут присоединяться и другие, полагает профессор РЭШ Наталья Волчкова. Отмена для России режима РНБ, например, со стороны стран ЕС в целом соответствует общим «санкционным устремлениям», согласился доцент департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве Алексей Костин. Юридически не запрещено предпринимать такие действия, отметил эксперт. Согласно п. 3 ст. IX Марракешского соглашения (о создании ВТО), исключение из режима допускается по определенным основаниям, таким как реализация мер, необходимых для защиты общественной морали, охраны жизни и здоровья человека, животных и растений и т. д., пояснил Костин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных