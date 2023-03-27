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Нетаньяху отложил принятие закона о судебной реформе до лета

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил утверждение судебной реформы в парламенте до летней сессии, сообщила государственная радиостанция Kan.

По информации радиостанции, Нетаньяху и министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир согласовали приостановку судебной реформы. В партии «Еврейская сила», которую возглавляет Бен-Гвир, сообщили, что по итогам коалиционных консультаций было решено отложить утверждение судебной реформы в парламенте до летней сессии.

Нетаньяху, в свою очередь, согласился на формирование новой силовой структуры – Национальной гвардии. Она будет передана под контроль министерства нацбезопасности во главе с Бен-Гвиром.

Президент Израиля Ицхак Герцог ранее сегодня призвал немедленно остановить принятие судебной реформы на фоне антиправительственных протестов.

26 марта тысячи демонстрантов стихийно вышли на улицы, протестуя против политики Нетаньяху. Причиной стало его решение отправить в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта, который ранее высказался против судебной реформы. Реформу активно продвигает правящая коалиция, в то же время против нее выступает израильская оппозиция.

По мнению Галанта, реформа вызывает раскол в обществе и создает угрозу национальной безопасности. Он признал, что судебная система страны нуждается в изменениях, однако осуществлять их нужно путем широкого диалога, добавил он.

Реформа, на которой настаивает правящая коалиция, предполагает получение правительством полного контроля над назначением судей в Верховный суд, а сам он при этом лишится права пересматривать основные законы страны. По словам Нетаньяху, реформа призвана сбалансировать ветви власти. В то же время его оппоненты упрекают премьера в покушении на демократические основы государства. Ранее президент Израиля назвал реформу «кошмаром» и «бедствием», с критикой также выступил экс-премьер Яир Лапид.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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