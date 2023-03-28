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Катера Тихоокеанского флота ВМФ России провели учебные стрельбы в Японском море

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В акватории Японского моря два ракетных катера Тихоокеанского флота ВМФ России нанесли совместный ракетный удар крылатыми ракетами «Москит» по морской цели условного противника. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

«Цель, находившаяся на расстоянии около 100 километров, была успешно поражена прямым попаданием двух крылатых ракет «Москит», – говорится в сообщении.

Безопасность проведения стрельб обеспечивали надводные корабли и самолеты морской авиации ТОФ, добавили там.

Ранее с 15 по 19 марта прошли трехсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана «Морской пояс безопасности – 2023» в Аравийском море. Российская сторона на учениях была представлена отрядом кораблей Северного флота – фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средним морским танкером «Кама».

На первом этапе военные моряки трех стран на картах отработали розыгрыш эпизодов учения по практическим действиям на море, провели инструктажи. В рамках второго этапа участники отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование, а также выполнили артиллерийские стрельбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных