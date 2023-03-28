Катера Тихоокеанского флота ВМФ России провели учебные стрельбы в Японском море
В акватории Японского моря два ракетных катера Тихоокеанского флота ВМФ России нанесли совместный ракетный удар крылатыми ракетами «Москит» по морской цели условного противника. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
«Цель, находившаяся на расстоянии около 100 километров, была успешно поражена прямым попаданием двух крылатых ракет «Москит», – говорится в сообщении.
Безопасность проведения стрельб обеспечивали надводные корабли и самолеты морской авиации ТОФ, добавили там.
Ранее с 15 по 19 марта прошли трехсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана «Морской пояс безопасности – 2023» в Аравийском море. Российская сторона на учениях была представлена отрядом кораблей Северного флота – фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средним морским танкером «Кама».
На первом этапе военные моряки трех стран на картах отработали розыгрыш эпизодов учения по практическим действиям на море, провели инструктажи. В рамках второго этапа участники отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование, а также выполнили артиллерийские стрельбы.