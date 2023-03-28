Катера Тихоокеанского флота ВМФ России провели учебные стрельбы в Японском море

Ранее с 15 по 19 марта прошли трехсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана «Морской пояс безопасности – 2023» в Аравийском море. Российская сторона на учениях была представлена отрядом кораблей Северного флота – фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средним морским танкером «Кама».