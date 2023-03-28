Декларации за 2022 год подали почти 87% депутатов Госдумы

Как писали ранее «Ведомости», командированным в зону спецоперации депутатам разрешили не подавать декларации о доходах в этом году. Парламентарии ссылаются на указ президента от 29 декабря 2022 г., в котором говорилось, что в период спецоперации военнослужащие, сотрудники силовых органов, принимающие участие в спецоперации или выполняющие задачи, связанные с ее проведением, «лица, направленные (командированные) для выполнения задач» в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область, не предоставляют сведения о доходах, если такая обязанность закреплена за ними по закону.