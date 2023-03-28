Декларации за 2022 год подали почти 87% депутатов Госдумы
Декларации о доходах и имуществе за 2022 г. подали 86,6% депутатов Госдумы, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«У депутатов есть право публиковать или не публиковать декларации, но подать данные о доходах и расходах правильно всем», – приводятся в сообщении слова председателя нижней палаты парламента ГД Вячеслава Володина.
Отмечается, что декларации подали 88% депутатов фракции «Единая Россия», 82,5% — от КПРФ, 85,7% — от фракции «Справедливая Россия — За правду», 78,3% депутатов ЛДПР и 85,7% депутатов фракции «Новые люди», а также все независимые депутаты. До окончания срока подачи деклараций осталось три дня, отметили в ГД.
С 1 марта вступил в силу закон, в соответствии с которым декларации о доходах депутатов и сенаторов публикуются в обобщенном виде – т. е. без указания имен и фамилий парламентариев. Как подчеркивал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, механизмы подачи деклараций и их проверки остаются неизменными.
Володин назвал инициативу «непростой» и сказал, что «если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, вот это двойные стандарты». При этом Володин подал декларацию на прошлой неделе, его доходы в 2022 г. составили почти 81 млн руб.
Как писали ранее «Ведомости», командированным в зону спецоперации депутатам разрешили не подавать декларации о доходах в этом году. Парламентарии ссылаются на указ президента от 29 декабря 2022 г., в котором говорилось, что в период спецоперации военнослужащие, сотрудники силовых органов, принимающие участие в спецоперации или выполняющие задачи, связанные с ее проведением, «лица, направленные (командированные) для выполнения задач» в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область, не предоставляют сведения о доходах, если такая обязанность закреплена за ними по закону.