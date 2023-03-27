Командированным в зону спецоперации депутатам разрешили не подавать декларации о доходах

Собеседник на Охотном Ряду указывает, что декларационная кампания еще идет, поэтому рано говорить, кто уже отчитался, а кто нет. Но он отмечает, что у тех, кто был направлен в зону спецоперации, действительно есть возможность декларации не сдавать. Еще один собеседник уточняет, что никакого специального распоряжения от руководства нижней палаты парламента или ее аппарата на этот счет не было.