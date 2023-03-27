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Командированным в зону спецоперации депутатам разрешили не подавать декларации о доходах

Они могут отчитаться о доходах и имуществе по собственному желанию
Елена Мухаметшина
Депутатам (на фото – Виталий Милонов) разрешили никому не показывать декларации после командировки / Егор Алеев / ТАСС

Депутаты Госдумы, которые были в командировках в зоне специальной военной операции, могут не сдавать декларации о доходах в этом году. Об этом «Ведомостям» рассказал один из парламентариев, находившийся в такой командировке, и подтвердил депутат Виктор Водолацкий, который с начала спецоперации руководит гуманитарной миссией «Единой России» в ЛНР.

Двое парламентариев также подтвердили такую информацию: они ссылаются на указ президента от 29 декабря 2022 г., согласно которому люди, участвующие в боевых действиях или командированные в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, освобождаются от предоставления сведений о доходах и расходах.

Собеседник на Охотном Ряду указывает, что декларационная кампания еще идет, поэтому рано говорить, кто уже отчитался, а кто нет. Но он отмечает, что у тех, кто был направлен в зону спецоперации, действительно есть возможность декларации не сдавать. Еще один собеседник уточняет, что никакого специального распоряжения от руководства нижней палаты парламента или ее аппарата на этот счет не было.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Госдумы.

Декларации за 2022 год подали 260 депутатов Госдумы

Один из депутатов, который оформлял в Госдуме командировку в зону спецоперации и долгое время там находится, говорит, что пока не думал, заполнять декларацию или нет: «В ней с 2021 г. ничего не изменилось. Просто времени нет ее заполнять, занят другими делами».

Водолацкий сказал «Ведомостям», что он практически постоянно находится на территории новых регионов, в частности в ЛНР. «Учитывая, что я постоянно там, а для декларации нужно собирать справки, то я физически не могу это сделать», – пояснил он. Но еще четверо депутатов, которые также были в длительных командировках на новых территориях, сообщили «Ведомостям», что они свои декларации сдали. «Проще декларацию сдать», – заметил один из них.

Председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба сказал 22 марта на пленарном заседании в Госдуме, что 260 депутатов сдали свои декларации за 2022 г. Он попросил скорее отчитаться о доходах оставшихся коллег. До 1 апреля остается неделя, напомнил он на заседании нижней палаты парламента.

Аршба не ответил на звонки «Ведомостей».

«Единая Россия» сообщала, что из депутатов «участвовали в спецоперации» Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол, Олег Голиков, Олег Колесников, Евгений Первышов, Александр Бородай, Виталий Милонов и Бадма Башанкаев – они были командированы в зону спецоперации. Статус и юридические последствия командировки на эти территории парламентариев не расшифровывались.

Кроме того, все парламентские партии закрепили за каждым из новых регионов своих депутатов. Своих представителей в регионы направила и Госдума: в ЛНР – Водолацкий, в ДНР – Саблин, в Запорожской области – Андрей Красов, в Херсонской области – Глеб Хор.

В указе президента от 29 декабря 2022 г. говорилось, что в период спецоперации военнослужащие, сотрудники силовых органов, принимающие участие в спецоперации или выполняющие задачи, связанные с ее проведением, «лица, направленные (командированные) для выполнения задач» в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область, не предоставляют сведения о доходах, если такая обязанность закреплена за ними по закону. Этим же указом закреплялось также положение о том, что декларации в принципе не публикуются в открытом доступе.

В январе 2023 г. был принят закон, который закрепил одну из норм, которая фигурировала в указе. Теперь информация о декларациях депутатов и сенаторов будет публиковаться в «обобщенном виде», т. е. без каких-либо персональных данных.

Вслед за Госдумой региональные депутаты засекречивают свои декларации

Таким образом заксобрания приводят законодательство в соответствие с федеральным

Из текста указа следует, что он освобождает от подачи декларации всех, кто находится в официальной командировке в зоне боевых действий, согласен политический юрист Антон Рудаков. «Если говорить о депутатах Госдумы, то это только те, которые ушли добровольцами, – Хубезов, Сокол и т. д. У остальных командировки на 2–3 дня, это не должно считаться. Если они вообще их оформляют. Регионалы же часто ездят туда-обратно без документов, гуманитарку отвезти», – говорит он.

Задачи, с которыми направляются в зону боевых действий перечисленные в указе лица, не обязательно должны быть военными, поясняет юрист Антон Тимченко. «Но [по логике указа] «декларационный иммунитет» – это не для тех, кто просто сгонял в зону спецоперации ради личного пиара в камуфляже, это распространяется на тех, кто был командирован [для выполнения специальных задач]», – подчеркнул он.

В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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