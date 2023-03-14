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Вслед за Госдумой региональные депутаты засекречивают свои декларации

Таким образом заксобрания приводят законодательство в соответствие с федеральным
Елена Мухаметшина Александр Тихонов
Евгений Разумный / Ведомости

Регионы принимают поправки об отказе о публикации деклараций депутатов после того, как в январе такой законопроект был принят на федеральном уровне. Изменения в законодательство уже приняли или сейчас рассматриваются в Калининградской, Волгоградской, Челябинской, Свердловской, Ярославской, Тюменской областях, Удмуртии, Приморье, Санкт-Петербурге и других регионах, обратили внимание «Ведомости». Также соответствующие поправки принимают и муниципалитеты – Ярославль, Красноярск и др.

В январе Госдума приняла закон, согласно которому информация о декларациях парламентариев всех уровней (в том числе депутатов заксобраний на постоянной основе) будет публиковаться в «обобщенном виде» без персональных данных, т. е. без имени, фамилии и отчества. В силу закон вступил с 1 марта 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных