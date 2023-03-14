Вслед за Госдумой региональные депутаты засекречивают свои декларации

Регионы принимают поправки об отказе о публикации деклараций депутатов после того, как в январе такой законопроект был принят на федеральном уровне. Изменения в законодательство уже приняли или сейчас рассматриваются в Калининградской, Волгоградской, Челябинской, Свердловской, Ярославской, Тюменской областях, Удмуртии, Приморье, Санкт-Петербурге и других регионах, обратили внимание «Ведомости». Также соответствующие поправки принимают и муниципалитеты – Ярославль, Красноярск и др.