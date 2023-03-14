Вслед за Госдумой региональные депутаты засекречивают свои декларации

Вслед за Госдумой региональные депутаты засекречивают свои декларацииТаким образом заксобрания приводят законодательство в соответствие с федеральным
Регионы принимают поправки об отказе о публикации деклараций депутатов после того, как в январе такой законопроект был принят на федеральном уровне. Изменения в законодательство уже приняли или сейчас рассматриваются в Калининградской, Волгоградской, Челябинской, Свердловской, Ярославской, Тюменской областях, Удмуртии, Приморье, Санкт-Петербурге и других регионах, обратили внимание «Ведомости». Также соответствующие поправки принимают и муниципалитеты – Ярославль, Красноярск и др.
В январе Госдума приняла закон, согласно которому информация о декларациях парламентариев всех уровней (в том числе депутатов заксобраний на постоянной основе) будет публиковаться в «обобщенном виде» без персональных данных, т. е. без имени, фамилии и отчества. В силу закон вступил с 1 марта 2023 г.