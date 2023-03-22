Декларации за 2022 год подали 260 депутатов Госдумы

Подписанный президентом в начале февраля закон также упростил порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя законопроект, заявил, что «условия специальной военной операции вносят свою специфику [в антикоррупционную работу]»: «Но главным, наверно, является то, что собственно подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников».