Декларации за 2022 год подали 260 депутатов Госдумы
Декларации о доходах и имуществе за 2022 г. сдали 260 депутатов Госдумы, сообщил председатель думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба на пленарном заседании, передает корреспондент «Ведомостей».
Аршба напомнил депутатам о необходимости отчитаться о доходах до 1 апреля, отметив, что следующая неделя у депутатов региональная.
С 1 марта вступил в силу закон, в соответствии с которым декларации о доходах депутатов и сенаторов публикуются в обобщенном виде – т. е. без указания имен и фамилий парламентариев. Как подчеркивал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, механизмы подачи деклараций и их проверки остаются неизменными.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу «непростой» и сказал, что «если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, вот это двойные стандарты». При этом Володин подал декларацию на прошлой неделе, его доходы в 2022 г. составили почти 81 млн руб.
Подписанный президентом в начале февраля закон также упростил порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя законопроект, заявил, что «условия специальной военной операции вносят свою специфику [в антикоррупционную работу]»: «Но главным, наверно, является то, что собственно подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников».