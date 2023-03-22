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Декларации за 2022 год подали 260 депутатов Госдумы

Ведомости

Декларации о доходах и имуществе за 2022 г. сдали 260 депутатов Госдумы, сообщил председатель думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба на пленарном заседании, передает корреспондент «Ведомостей».

Аршба напомнил депутатам о необходимости отчитаться о доходах до 1 апреля, отметив, что следующая неделя у депутатов региональная.

С 1 марта вступил в силу закон, в соответствии с которым декларации о доходах депутатов и сенаторов публикуются в обобщенном виде – т. е. без указания имен и фамилий парламентариев. Как подчеркивал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, механизмы подачи деклараций и их проверки остаются неизменными.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу «непростой» и сказал, что «если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, вот это двойные стандарты». При этом Володин подал декларацию на прошлой неделе, его доходы в 2022 г. составили почти 81 млн руб.

Подписанный президентом в начале февраля закон также упростил порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя законопроект, заявил, что «условия специальной военной операции вносят свою специфику [в антикоррупционную работу]»: «Но главным, наверно, является то, что собственно подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников».

Ранее по теме: Песков: Путин подаст декларацию о доходах до 1 апреля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных