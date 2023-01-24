Песков объяснил отказ от публикации деклараций депутатов «спецификой спецоперации»
Специфика спецоперации может скорректировать порядок публикования парламентариями и чиновниками деклараций о доходах, однако они продолжат подавать их в антикоррупционные органы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
23 января комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы. Из нее следует, что информация о доходах и имуществе федеральных парламентариев будет публиковаться в «обобщенном виде», а доступ к декларациям будет осуществляться в порядке, который установят палаты Федерального собрания.
«Разумеется, условия специальной военной операции вносят свою специфику. Но главным, наверно, является то, что собственно подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников. Это обязательное условие. Антикоррупционные органы продолжают свою работу, продолжают проверять те данные, которые подают в том числе и чиновники», – прокомментировал работу над законопроектом Песков.
Как писали ранее «Ведомости», декларации депутатов и сенаторов не будут публиковаться уже с этого года. Об этом сообщил источник в комитете ГД по госстроительству и подтвердил его председатель Павел Крашенинников. Сведения перестанут публиковать с 1 марта, после чего будет представлена лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д.
Президент Владимир Путин 29 декабря 2022 г. подписал указ об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции. Один из пунктов указа говорит о том, что размещение в интернете сведений о доходах и имуществе, которые предоставляются в соответствии с законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, «для опубликования не осуществляются».
Касается ли это только тех, кто непосредственно связан с боевыми действиями, или всех, кто обязан предоставлять декларации, в указе не говорится. Как сообщал Песков журналистам ранее, речь в указе идет лишь о тех, кто работает «на территориях».