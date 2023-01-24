Песков объяснил отказ от публикации деклараций депутатов «спецификой спецоперации»

Как писали ранее «Ведомости», декларации депутатов и сенаторов не будут публиковаться уже с этого года. Об этом сообщил источник в комитете ГД по госстроительству и подтвердил его председатель Павел Крашенинников. Сведения перестанут публиковать с 1 марта, после чего будет представлена лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д.