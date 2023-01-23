Декларации депутатов Госдумы и сенаторов перестанут публиковать уже с этого года

По словам источника в комитете, с этого года будет публиковаться лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не поданы, были ли в них выявлены нарушения и т. д. «То есть это будет общая статистическая информация», – говорит он. Но данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости (как и членов их семей) публиковать больше не будут.