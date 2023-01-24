Региональных депутатов будут лишать полномочий в случае пропуска заседаний в течение полугода

В результате декларации депутатов и сенаторов с 1 марта 2023 г. перестанут публиковаться, сказал «Ведомостям» собеседник в комитете по госстроительству и подтвердил Крашенинников. Источник в комитете говорит, что с этого года будет публиковаться лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д. «То есть это будет общая статистическая информация», – говорит он. Но конкретных данных о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости и сведений о доходах и имуществе членов их семей в открытом доступе не будет.