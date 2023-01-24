Региональных депутатов будут лишать полномочий в случае пропуска заседаний в течение полугода

Региональных депутатов будут лишать полномочий в случае пропуска заседаний в течение полугодаЭто обосновывается тем, что некоторые депутаты уехали за границу
Муниципальных и региональных депутатов будут лишать полномочий, если они в течение полугода без уважительной причины не посещали заседания. Такую поправку одобрил 23 января комитет Госдумы по госстроительству. Авторами стали председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению (МСУ) Алексей Диденко из ЛДПР и член комитета Госдумы по безопасности Дмитрий Савельев из «Единой России». Диденко аргументировал внесение изменений тем, что многие депутаты уезжают за границу.
Еще в мае 2022 г. комитет по госстроительству готовил схожую поправку в закон об МСУ – тогда муниципальных депутатов предлагали лишать полномочий, если они дважды прогуляли заседания совета депутатов без уважительной причины. Но поправка не была рассмотрена, поскольку принятие нового закона о МСУ было отложено. В сентябре 2022 г. новосибирский горсовет принял обращение к депутатам Госдумы, в котором просил разрешения лишать полномочий коллег, которые больше полугода находятся за границей, а поводом для обращения стал отъезд за границу депутатов горсовета Сергея Бойко и Хельги Пироговой.
Зарплата для спикеров
Председатели всех заксобраний после принятия поправок будут осуществлять полномочия на профессиональной основе. Крашенинников сказал, что сейчас в 11 регионах спикеры могут работать на непостоянной основе.
Поправка продиктована тем, что представительные органы нескольких муниципалитетов оказывались неработоспособными из-за отсутствия кворума, в том числе во время бюджетного процесса, говорит председатель экспертного совета Союза российских городов Андрей Максимов: «Это механизм для контроля большинства институции над депутатским корпусом. То есть от того, какое решение примет представительный орган, будут зависеть не только решения этого органа, но и судьба конкретных депутатов». Кроме того, это связано с эмиграцией части депутатов, как, например, произошло в Москве после февраля – марта 2022 г., добавляет эксперт: «Это такой принцип национализации элит и желание ограничить в политической активности тех, кто не проживает в России, поскольку они продолжают влиять на работу представительных органов».
Способом ужесточить парламентскую дисциплину называет поправку вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Есть депутаты, которые фактически уехали из страны. Кроме того, началась борьба с зарубежными поездками и отпусками депутатов. И самая общая проблема – объективно низкий интерес депутатов к работе. В итоге, например, возможен отсев бизнесменов, которых много в депутатском корпусе, но которые мало занимаются депутатской работой».
Ценз оседлости
Еще одна поправка касается того, что старостами сельских поселений могут быть не только те, кто прописан в поселении, но и те, кто имеет в этом поселении собственность. Крашенинников отметил, что эта норма была внесена по предложению от Московской области, поскольку там много жителей из других регионов постоянно проживают на дачах, но не прописаны там.
Эти поправки вносились ко второму чтению в законопроект, вносящий изменения в закон об общих принципах организации публичной власти в России, который был внесен в Госдуму 1 декабря, а в первом чтении был принят 20 декабря 2022 г. Он предполагал, что региональные и муниципальные депутаты, работающие на общественных началах, освобождаются от ежегодной подачи деклараций. Также предполагалось, что эта информация будет публиковаться в «обобщенном виде» без персональных данных, т. е. имени, фамилии и отчества.
Председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») на комитете отмечал, что для многих местных и региональных депутатов обязательная ежегодная подача деклараций создает трудности при сборе необходимых документов: «Из-за этого сильные кандидаты – например, бизнесмены, знающие о проблемах в своей отрасли на земле и способные принести пользу в их решении на депутатском посту, предпочитают не идти в законодательные органы».
Кто защищен указом
Президент Владимир Путин 29 декабря 2022 г. подписал указ об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции. Один из пунктов указа говорит о том, что размещение в интернете сведений о доходах и имуществе, которые предоставляются в соответствии с законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, «для опубликования не осуществляется». Касается ли это только тех, кто непосредственно связан с боевыми действиями, или всех, кто обязан предоставлять декларации, в указе не говорится.
В крупных городах предприниматели зачастую не хотели идти в депутаты, поскольку приходилось показывать доходы, отмечает Максимов: «Ограничения для работы депутатами в регионах большие, а мотивации низкие. И в этом отличие от депутатов Госдумы, у которых мотивация для работы выше». Такие поправки должны заинтересовать бизнесменов идти в местные и региональные представительные органы власти, а также дать возможность избежать публичной критики в случае высокого уровня доходов.
При этом 23 января ко второму чтению законопроекта появилась еще одна поправка – в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы. Из нее следует, что в «обобщенном виде» будет публиковаться также информация о доходах и имуществе федеральных парламентариев, а доступ к декларациям будет осуществляться в порядке, который установят палаты Федерального собрания.
В результате декларации депутатов и сенаторов с 1 марта 2023 г. перестанут публиковаться, сказал «Ведомостям» собеседник в комитете по госстроительству и подтвердил Крашенинников. Источник в комитете говорит, что с этого года будет публиковаться лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д. «То есть это будет общая статистическая информация», – говорит он. Но конкретных данных о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости и сведений о доходах и имуществе членов их семей в открытом доступе не будет.
Депутат Госдумы Андрей Алехин (КПРФ) предложил на заседании комитета, чтобы декларации муниципальных и региональных заксобраний продолжали публиковать без изменений. По его мнению, в заксобрания идут лоббисты, поэтому необходим контроль за тем, не влияет ли их деятельность лоббистов на получаемые ими доходы.
Во втором чтении законопроект будет рассмотрен уже 24 января, сообщил Крашенинников.