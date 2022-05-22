Муниципальных депутатов будут лишать полномочий в случае пропуска двух заседаний

Муниципальных депутатов будут лишать полномочий в случае пропуска двух заседанийГосдума завершает доработку закона о местном самоуправлении
Полномочия муниципального депутата можно будет досрочно прекратить, если он дважды прогулял заседания без уважительной причины. Обжаловать решение представительного органа можно будет в течение 10 дней в суде. Такую поправку ко второму чтению проекта закона об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) 23 мая рекомендует комитет Госдумы по госстроительству. С текстом ознакомились «Ведомости».
Поправка была предложена соавторами законопроекта об МСУ – главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом и председателем комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым (оба – «Единая Россия»). По действующему законодательству полномочия муниципальных депутатов прекращаются досрочно в случае смерти, отставки, признания недееспособности, вступления в силу приговора суда, прекращения гражданства России и т. д.
Такое основание для лишения мандата, как прогул, для местных депутатов (а это в том числе и депутаты гордум) сейчас не предусмотрено, отмечает юрист Антон Тимченко. Объяснение такой новеллы понятно, говорит он: «Это повышение управляемости муниципальных депутатов, дисциплины депутатского корпуса и эффективности работы представительного органа муниципального образования».
«С точки зрения природы избрания депутата из подобного правила придется делать большое число исключений. Это отпуск, болезнь, следственные действия или нахождение под стражей до приговора, личные дела или общественные обязанности, которые требуют от депутата присутствия в другом месте во время парламентской сессии», – говорит юрист Олег Захаров.
Партии предложат кандидатов
К положению законопроекта о назначении глав муниципальных образований губернаторами (новая норма в проекте закона об МСУ) добавилась поправка, которая позволит предлагать главе региона кандидатов партиям, общественной палате субъекта Федерации и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Предлагать кандидатов смогут не все партии, а те, которые имеют представительство в Госдуме или участвовали в губернаторских выборах. Это покажет демократичность процедуры назначения глав муниципалитетов, считает Максимов.
Есть риск, что норма без четкой регламентации оснований для прогула может сказаться на значительной части депутатского корпуса, активной ее части, т. е. условной «партии власти», говорит он: «К тому же лидеры фракций и статусные депутаты в любом парламенте часто вынуждены отвлекаться на партийные события или важные общественные события, одной линейкой всех не измеришь. Один прогуливает сессию из-за лени или усталости, а другой активничает и занимается политикой, что нельзя назвать пренебрежением депутатскими обязанностями».
Сейчас муниципальных депутатов в основном лишают полномочий, если какая-то информация не указана или оказалась недостоверной в декларациях, говорит глава муниципального округа Якиманка в Москве Андрей Морев (выдвигался от «Яблока»). «Теперь же [по проекту нового закона] МСУ встраивается в систему публичной власти, главы регионов могут назначать глав муниципальных образований», – добавляет он.
Новеллой называет предложенную Клишасом и Крашенинниковым норму и председатель экспертного совета «Союза российских городов» Андрей Максимов: «Неформальной практикой в некоторых регионах была публикация учета рабочего времени муниципальных и региональных депутатов. Но никаких санкций за неучастие в заседаниях не было».
По действующему закону об МСУ досрочно можно прекратить полномочия только всего совета депутатов, в случае если они приняли законодательный акт, противоречащий Конституции или федеральным законам, а также если представительный орган в течение трех месяцев подряд не проводил заседания. Это никогда не касалось отдельного депутата, подчеркивает эксперт. По словам Максимова, новая норма «чревата многочисленными довыборами», если депутаты будут прогуливать.
Крашенинников не ответил на звонки «Ведомостей». Клишас не ответил на вопросы «Ведомостей», переданные через его представителя.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству единоросс Даниил Бессарабов говорит, что «депутаты ответственны перед людьми», поэтому должны ходить на заседания: «На практике представительные органы муниципальных образований обычно собираются раз в месяц. При этом депутаты исполняют полномочия, которые принадлежат только МСУ, в частности, именно они будут утверждать бюджет муниципального образования и правила благоустройства территории». Согласно поправкам ко второму чтению, к полномочиям представительного органа муниципального образования депутаты также предлагают отнести принятие устава муниципального образования, утверждение бюджета, правил благоустройства территории, утверждение соглашений между органами МСУ и другие нормативные правовые акты.
Проект нового закона об МСУ был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 г. В первом чтении законопроект был принят еще в январе 2022 г., а срок предоставления поправок к нему был установлен до 20 мая. Одна из главных новаций законопроекта, помимо перераспределения полномочий между разными уровнями власти, – обязательный переход от двухуровневой системы МСУ. Согласно концепции законопроекта, к 2028 г. все сельские и городские поселения будут объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации будут ликвидированы.
По словам источника в Госдуме, срок рассмотрения инициативы мог затянуться в том числе и из-за того, что был подвешен вопрос о проведении выборов в 2022 г., а именно они позволяют начать переход к одноуровневой системе МСУ, т. е. запускают новые органы власти: «Возможно, решили не тянуть». Поправок к законопроекту очень много, поэтому их будут рассматривать не сразу, а на двух-трех заседаниях комитета, сказал «Ведомостям» Бессарабов: но он надеется, что закон примут уже в весеннюю сессию.