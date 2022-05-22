Муниципальных депутатов будут лишать полномочий в случае пропуска двух заседаний

Есть риск, что норма без четкой регламентации оснований для прогула может сказаться на значительной части депутатского корпуса, активной ее части, т. е. условной «партии власти», говорит он: «К тому же лидеры фракций и статусные депутаты в любом парламенте часто вынуждены отвлекаться на партийные события или важные общественные события, одной линейкой всех не измеришь. Один прогуливает сессию из-за лени или усталости, а другой активничает и занимается политикой, что нельзя назвать пренебрежением депутатскими обязанностями».