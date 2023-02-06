Газета
Политика

Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов в обобщенном виде

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому сведения о доходах для членов законодательных органов всех уровней будут размещаться в интернете без содержания персональных данных. Документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь такие сведения будут публиковаться в обобщенном виде и без фамилий депутатов: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д.

Как говорил в ходе обсуждения законопроекта председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, все существующие механизмы подачи деклараций и их проверки остаются неизменными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект, заявил, что «условия специальной военной операции вносят свою специфику [в антикоррупционную работу]».

Кроме того закон упрощает порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, которые осуществляют свою деятельность без отрыва от основного места работы. Такие чиновники должны будут подавать декларации после избрания и в том случае, если в течение отчетного периода они совершили крупные сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предыдущих года.

Подписанный закон также предусматривает лишение полномочий муниципальных и региональных депутатов, если они в течение полугода без уважительной причины не посещали заседания.

Закон вступит в силу с 1 марта этого года.

Как писали ранее «Ведомости», информация о доходах чиновников администрации президента (АП) и правительства также может начать публиковаться в обобщенном виде. 31 января Песков не смог ответить на вопрос, будет ли президент Владимир Путин обнародовать декларацию о доходах за 2022 г. «Я пока не могу вам ответить на этот вопрос. По мере того как будут подходить сроки, мы вас проинформируем», – сказал он.

Ранее по теме: Чиновники Кремля и правительства будут публиковать сведения о доходах «в обобщенном виде»
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных