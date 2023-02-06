Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов в обобщенном виде
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому сведения о доходах для членов законодательных органов всех уровней будут размещаться в интернете без содержания персональных данных. Документ опубликован на портале правовой информации.
Теперь такие сведения будут публиковаться в обобщенном виде и без фамилий депутатов: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д.
Как говорил в ходе обсуждения законопроекта председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, все существующие механизмы подачи деклараций и их проверки остаются неизменными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект, заявил, что «условия специальной военной операции вносят свою специфику [в антикоррупционную работу]».
Кроме того закон упрощает порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, которые осуществляют свою деятельность без отрыва от основного места работы. Такие чиновники должны будут подавать декларации после избрания и в том случае, если в течение отчетного периода они совершили крупные сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предыдущих года.
Подписанный закон также предусматривает лишение полномочий муниципальных и региональных депутатов, если они в течение полугода без уважительной причины не посещали заседания.
Закон вступит в силу с 1 марта этого года.
Как писали ранее «Ведомости», информация о доходах чиновников администрации президента (АП) и правительства также может начать публиковаться в обобщенном виде. 31 января Песков не смог ответить на вопрос, будет ли президент Владимир Путин обнародовать декларацию о доходах за 2022 г. «Я пока не могу вам ответить на этот вопрос. По мере того как будут подходить сроки, мы вас проинформируем», – сказал он.