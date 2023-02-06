Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов в обобщенном виде

Как писали ранее «Ведомости», информация о доходах чиновников администрации президента (АП) и правительства также может начать публиковаться в обобщенном виде. 31 января Песков не смог ответить на вопрос, будет ли президент Владимир Путин обнародовать декларацию о доходах за 2022 г. «Я пока не могу вам ответить на этот вопрос. По мере того как будут подходить сроки, мы вас проинформируем», – сказал он.