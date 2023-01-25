Госдума приняла закон о публикации деклараций парламентариев в обобщенном виде

Кроме того, закон упрощает порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы. Теперь такие депутаты будут подавать декларации после избрания, а также если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предыдущих года. В случае, если депутат не представил декларацию, он сообщает, что такие сделки им не совершались. Достоверность такой информации также может быть проверена, отметил Крашенников.