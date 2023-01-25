Госдума приняла закон о публикации деклараций парламентариев в обобщенном виде
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о публикации декларации о доходах депутатов и сенаторов в обобщенном виде, сообщается на сайте ГД.
В соответствии с законом, сведения о доходах для членов законодательных органов всех уровней будут размещаться в интернете в обобщенном виде, без содержания персональных данных – т. е. указания имен и фамилий парламентариев.
Собеседник в комитете по госстроительству ранее пояснял «Ведомостям», что под обобщенной информацией имеется в виду следующее: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д. «То есть это будет общая статистическая информация», – говорил он.
«Хочу подчеркнуть, что все существующие механизмы подачи деклараций, состав сведений, проверки и т. п. — все остается для депутатов и сенаторов без изменения. Нет речи об уменьшении контроля», – заявил на заседании председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Кроме того, закон упрощает порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы. Теперь такие депутаты будут подавать декларации после избрания, а также если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предыдущих года. В случае, если депутат не представил декларацию, он сообщает, что такие сделки им не совершались. Достоверность такой информации также может быть проверена, отметил Крашенников.
Помимо этого, полномочия региональных и муниципальных депутатов теперь будут прекращать, если они отсутствовали на заседаниях законодательного органа субъекта в течение шести месяцев подряд. Закон вступает в силу с 1 марта.
Как писали ранее «Ведомости», информация о доходах чиновников администрации президента (АП) и правительства также будет публиковаться «в обобщенном виде».