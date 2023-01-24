Депутаты сочли раскрытие деклараций поводом для преследования

Куринного поддержал и коммунист Андрей Алехин, который сказал, что 27 лет был депутатом заксобрания Омской области и никогда проблем с публикацией деклараций не было. По его словам, главная проблема в том, что бизнесмены идут в региональные депутаты для лоббирования своих интересов: «И вот когда их публикуют, там сразу все видно – и количество квартир, доходы и т. д. Вы предлагаете это убрать, я считаю, что это совершенно неправильно». Крашенинников парировал, что у кого сколько квартир - это личное дело, «лишь бы они были приобретены на законных основаниях». «Я не знаю, про какую значительную часть бизнеса вы говорите. Но у нас достаточного много бизнеса, в том числе малого и среднего, который ведет себя достаточно ответственно. И я вас уверяю, они идут не только для того, чтобы там что-то украсть. Если они для этого идут, у нас существуют нормы Уголовного кодекса», – заявил Крашенинников. Дальше депутат заявил, что если человек совершает незаконные сделки, то это не показывается в декларациях.