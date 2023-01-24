Депутаты сочли раскрытие деклараций поводом для преследования

Депутаты сочли раскрытие деклараций поводом для преследованияКак Госдума принимала законопроект о закрытии сведений об имуществе парламентариев
Госдума проголосовала во втором чтении за закрытие для публичного доступа деклараций парламентариев. На пленарном заседании законопроект поддержали 325 депутатов, 21 депутат воздержался, еще 25 проголосовали против. В третьем чтении законопроект рассмотрят уже 25 января. Затем его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.
Законопроект на пленарном заседании представлял один из его авторов – председатель комитета Госдумы по госстроительству единоросс Павел Крашенинников. Он напомнил, что законопроект был внесен 1 декабря 2022 г., а в первом чтении был принят 20 декабря. Изначально он касался того, что региональные и муниципальные депутаты, работающие на непостоянной основе, не должны подавать декларации. «Мы знаем, что часто сами декларации служили поводом для преследования и даже основанием для лишения полномочий», – возмутился Крашенинников. По его словам, ко второму чтению поступило 18 поправок на принятие и 10 поправок на отклонение.
Главная из них – отказ от обязательной публикации деклараций депутатов Госдумы и сенаторов. Об этом 23 января писали «Ведомости».
Теперь Госдума и Совет Федерации сами будут решать, как обнародовать эту информацию. Но в закон о статусе сенатора и депутата вносится поправка, что информация должна быть опубликована в «обобщенном» виде, без указания персональных данных – то есть указания имен и фамилий депутатов. Крашенинников сказал, что парламентарии будут подавать декларации, но «мы говорим о том, что, учитывая публичный статус и единые правила, все-таки чтобы публикация происходила обобщенно, а не публикация о конкретных персональных данных конкретного депутата». При этом, по мнению Крашенинникова, «речь не идет об уменьшении контроля». «Как коллеги любят говорить, декларируют обычно то, что можно показать. Если какие-то есть истории незаконные, то, конечно, они лежат не в поле публикации, они лежат в уголовно-правовой сфере, и есть достаточно четкие основания», – считает депутат.
С Крашенинниковым стал спорить депутат Алексей Куринный (КПРФ), который напомнил, что изначально не предполагалось, что будет меняться порядок предоставления сведений по депутатам Госдумы, как это делается сейчас. По его словам, прежний порядок не вызывал вопросов, теперь же он будет разным – в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах. Возмутила коммуниста и публикация информации в обобщенном виде, без персональных данных. «Конкретно должен отвечать человек за то, что он делает. Не предоставил [декларацию] вовремя, внес какие-то ошибки, забыл какое-то имущество – пусть Иванов Иван Иванович конкретно отвечает, а не так, чтобы его лицо было без персональных данных и без возможности идентификации», – заявил он. Крашенинников напомнил, что в каждом органе есть соответствующая структура, которая занимается декларациями и проводит проверку, это и продолжится: «Соответствует ли эта декларация реальному положению дел? А реальная ли она или фиктивная, как иногда бывает?» Но в СМИ давать итоги проверок не будут, поскольку «мы говорим о защите персональных данных», уточнил он.
Куринного поддержал и коммунист Андрей Алехин, который сказал, что 27 лет был депутатом заксобрания Омской области и никогда проблем с публикацией деклараций не было. По его словам, главная проблема в том, что бизнесмены идут в региональные депутаты для лоббирования своих интересов: «И вот когда их публикуют, там сразу все видно – и количество квартир, доходы и т. д. Вы предлагаете это убрать, я считаю, что это совершенно неправильно». Крашенинников парировал, что у кого сколько квартир - это личное дело, «лишь бы они были приобретены на законных основаниях». «Я не знаю, про какую значительную часть бизнеса вы говорите. Но у нас достаточного много бизнеса, в том числе малого и среднего, который ведет себя достаточно ответственно. И я вас уверяю, они идут не только для того, чтобы там что-то украсть. Если они для этого идут, у нас существуют нормы Уголовного кодекса», – заявил Крашенинников. Дальше депутат заявил, что если человек совершает незаконные сделки, то это не показывается в декларациях.
Куринный же на это сказал, что многие граждане голосуют «исходя из классового подхода», поэтому если кандидат «владелец заводов, газет, пароходов», то это может влиять на результат голосования. Если же человек это прячет, то это неправильно, добавил коммунист. Он попросил Крашенинникова объяснить, каким образом будет публиковаться информация о доходах в обобщенном виде. Он привел пример – «15 депутатов Госдумы скрыли свои доходы на такую-то сумму». «Это что за коллективная ответственность в итоге будет, исходя опять же из той поправки?» – удивился Куринный. Крашенинников вновь сослался на уголовное законодательство: «Если он скрыл свое имущество и в декларации не показал, публикация вам чем поможет?» Он добавил, что в регионах из-за декларирования люди перестали идти в публичную власть: «Конечно, избавились от них, и проблем нет. Нет, это неправильно. Надо вовлекать самые широкие слои населения».
Куринный заявил, что выступление Крашенинникова «уйдет на цитаты». «Вот мешает сегодня, оказывается, декларация вовлекать широкие слои населения. Я так понимаю, что слой-то достаточно узкий, то, кто сегодня не хочет указывать свое имущество <…> И более того, сейчас мы позволяем это сделать, практически обезличивая всю эту информацию и там ее в собой порядок вводя», – сказал Куриный. Он заявил, что если человек забыл указать информацию в декларацию, то ему на это указывают – и это не является преступлением, хотя и «характеризует дополнительно человека». Крашенинников на это заявил, что, исходя из классового подхода, «вы и действуете», «выдергиваете цитату из контекста». «Не надо так делать», – сказал депутат.
После принятия закон должен вступить в силу с 1 марта 2023 г.