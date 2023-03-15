Песков: Путин подаст декларацию о доходах до 1 апреля
Президент РФ Владимир Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что публикация документов теперь не является обязательной, передает ТАСС.
«Нет [единой позиции], но еще раз повторяю, это не обязательно, исходим прежде всего из этого. Главное декларацию подать, а публикация — это вторично», — заявил он, отвечая на вопрос о наличии единой позиции в Кремле по поводу публикации деклараций.
Путин подписал закон о публикации деклараций членов законодательных органов всех уровней в обобщенном виде в начале февраля 2023 г. Теперь документы не будут содержать персональные данные депутатов, в том числе их фамилии. При этом, подчеркнул председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, механизмы подачи деклараций и их проверки остаются неизменными. Закон вступил в силу 1 марта.
Комментируя инициативу, Песков заявил, что «условия специальной военной операции вносят свою специфику [в антикоррупционную работу]». Он подчеркнул, что чиновники по-прежнему должны подавать декларации. Также выполнять свою работу продолжат антикоррупционные органы, пояснил Песков. В конце января представитель Кремля не смог ответить на вопрос, планирует ли Путин обнародовать декларацию о доходах за 2022 г.