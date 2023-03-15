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Песков: Путин подаст декларацию о доходах до 1 апреля

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что публикация документов теперь не является обязательной, передает ТАСС.

«Нет [единой позиции], но еще раз повторяю, это не обязательно, исходим прежде всего из этого. Главное декларацию подать, а публикация — это вторично», — заявил он, отвечая на вопрос о наличии единой позиции в Кремле по поводу публикации деклараций.

Путин подписал закон о публикации деклараций членов законодательных органов всех уровней в обобщенном виде в начале февраля 2023 г. Теперь документы не будут содержать персональные данные депутатов, в том числе их фамилии. При этом, подчеркнул председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, механизмы подачи деклараций и их проверки остаются неизменными. Закон вступил в силу 1 марта.

Комментируя инициативу, Песков заявил, что «условия специальной военной операции вносят свою специфику [в антикоррупционную работу]». Он подчеркнул, что чиновники по-прежнему должны подавать декларации. Также выполнять свою работу продолжат антикоррупционные органы, пояснил Песков. В конце января представитель Кремля не смог ответить на вопрос, планирует ли Путин обнародовать декларацию о доходах за 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных