Песков: Путин подаст декларацию о доходах до 1 апреля

Путин подписал закон о публикации деклараций членов законодательных органов всех уровней в обобщенном виде в начале февраля 2023 г. Теперь документы не будут содержать персональные данные депутатов, в том числе их фамилии. При этом, подчеркнул председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, механизмы подачи деклараций и их проверки остаются неизменными. Закон вступил в силу 1 марта.