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Путин назначил Загайнова постпредом при АСЕАН

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем России при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Евгения Загайнова. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отдельным указом Путин освободил от этой должности Александра Иванова, который занимал этот пост с 2017 г. Его новое место работы не уточняется. 

Евгений Загайнов родился 22 ноября 1967 г. С 2018 г. он был директором правового департамента МИД России, а до этого занимал должность заместителя постпреда России при ООН. В 2021 г. его также переизбрали в Комиссию международного права (КМП) Генеральной Ассамблеи ООН. 

Александр Иванов родился 9 мая 1952 г. Он находился в должности постпреда России при АСЕАН с 2017 г. Это не первый раз, когда он занимал этот пост: Иванов уже был постпредом России при АСЕАН с 2009 по 2012 г. Почти в это же время, с 2007 по 2012 г., он был послом России в Индонезии, Папуа - Новой Гвинее, Восточном Тиморе и в Кирибати. С 2012 по 2017 г. Иванов был послом по особым поручениям МИД России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных