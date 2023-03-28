Путин назначил Загайнова постпредом при АСЕАН
Президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем России при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Евгения Загайнова. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отдельным указом Путин освободил от этой должности Александра Иванова, который занимал этот пост с 2017 г. Его новое место работы не уточняется.
Евгений Загайнов родился 22 ноября 1967 г. С 2018 г. он был директором правового департамента МИД России, а до этого занимал должность заместителя постпреда России при ООН. В 2021 г. его также переизбрали в Комиссию международного права (КМП) Генеральной Ассамблеи ООН.
Александр Иванов родился 9 мая 1952 г. Он находился в должности постпреда России при АСЕАН с 2017 г. Это не первый раз, когда он занимал этот пост: Иванов уже был постпредом России при АСЕАН с 2009 по 2012 г. Почти в это же время, с 2007 по 2012 г., он был послом России в Индонезии, Папуа - Новой Гвинее, Восточном Тиморе и в Кирибати. С 2012 по 2017 г. Иванов был послом по особым поручениям МИД России.