В новой Москве обнаружили обломки беспилотника
Житель новой Москвы нашел около железнодорожных путей обломки, предположительно, беспилотника. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и экстренных службах.
Обломки были обнаружены в 200 м от железнодорожных путей в деревне Свитино. Собеседники агентств уточнили, что пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, подробности инцидента выясняются.
РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что беспилотник окрашен в цвета украинского флага, а на его крыльях написан украинский лозунг. Ранее сегодня Telegram-канал Shot опубликовал снимки обломков, предположительно, беспилотника. По предварительным данным, летательный аппарат самодельный — из дерева и пенопласта, отмечает ресурс.