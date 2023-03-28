В новой Москве обнаружили обломки беспилотника

РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что беспилотник окрашен в цвета украинского флага, а на его крыльях написан украинский лозунг. Ранее сегодня Telegram-канал Shot опубликовал снимки обломков, предположительно, беспилотника. По предварительным данным, летательный аппарат самодельный — из дерева и пенопласта, отмечает ресурс.