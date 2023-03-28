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В новой Москве обнаружили обломки беспилотника

Ведомости

Житель новой Москвы нашел около железнодорожных путей обломки, предположительно, беспилотника. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и экстренных службах.

Обломки были обнаружены в 200 м от железнодорожных путей в деревне Свитино. Собеседники агентств уточнили, что пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, подробности инцидента выясняются.

РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что беспилотник окрашен в цвета украинского флага, а на его крыльях написан украинский лозунг. Ранее сегодня Telegram-канал Shot опубликовал снимки обломков, предположительно, беспилотника. По предварительным данным, летательный аппарат самодельный — из дерева и пенопласта, отмечает ресурс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных