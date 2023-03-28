В США сообщили о неудачном испытании гиперзвукового оружия

Defense News писало, что бомбардировщик B-52H Stratofortress выпустил «полностью действующий прототип снаряда» производства Lockheed Martin, однако успешность испытаний осталась под вопросом. Издание обратило внимание на заявление ВВС США, в котором говорилось, что «испытания достигли нескольких целей», подробности не уточнялись. В то же время в декабре после первого запуска военные подчеркнули, что «все цели были достигнуты».