В США сообщили о неудачном испытании гиперзвукового оружия
Последнее испытание гиперзвуковых вооружений, проведенное в США по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), было неудачным. Такое заявление сделал министр ВВС США Фрэнк Кендалл на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса.
«То [испытание], которое у нас было только что, не имело успеха. Мы не получили данные, которые нам нужны, после этого испытания», — сообщил он (цитата по ТАСС).
Кендалл добавил, что сейчас специалисты анализируют ситуацию. Он напомнил, что первые тесты были успешными, что «стало большим шагом вперед».
Речь идет об испытании прототипа гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A (АRRW), которое прошло 13 марта. Это второй тест прототипа АRRW, первый состоялся 9 декабря прошлого года. В марте задачей было всесторонне выяснить характеристики оружия.
Defense News писало, что бомбардировщик B-52H Stratofortress выпустил «полностью действующий прототип снаряда» производства Lockheed Martin, однако успешность испытаний осталась под вопросом. Издание обратило внимание на заявление ВВС США, в котором говорилось, что «испытания достигли нескольких целей», подробности не уточнялись. В то же время в декабре после первого запуска военные подчеркнули, что «все цели были достигнуты».