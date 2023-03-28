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В США сообщили о неудачном испытании гиперзвукового оружия

Ведомости

Последнее испытание гиперзвуковых вооружений, проведенное в США по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), было неудачным. Такое заявление сделал министр ВВС США Фрэнк Кендалл на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса.

«То [испытание], которое у нас было только что, не имело успеха. Мы не получили данные, которые нам нужны, после этого испытания», — сообщил он (цитата по ТАСС). 

Кендалл добавил, что сейчас специалисты анализируют ситуацию. Он напомнил, что первые тесты были успешными, что «стало большим шагом вперед».  

Речь идет об испытании прототипа гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A (АRRW), которое прошло 13 марта. Это второй тест прототипа АRRW, первый состоялся 9 декабря прошлого года. В марте задачей было всесторонне выяснить характеристики оружия. 

Defense News писало, что бомбардировщик B-52H Stratofortress выпустил «полностью действующий прототип снаряда» производства Lockheed Martin, однако успешность испытаний осталась под вопросом. Издание обратило внимание на заявление ВВС США, в котором говорилось, что «испытания достигли нескольких целей», подробности не уточнялись. В то же время в декабре после первого запуска военные подчеркнули, что «все цели были достигнуты». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных