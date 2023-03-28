Экс-министр здравоохранения Тувы возглавил Минздрав Херсонской области

«Врио министра здравоохранения Херсонской области назначен Артыш Михайлович Сат. С лета 2022 г. он занимал должность моего советника по вопросам здравоохранения и проявил себя как знающий и ответственный сотрудник», – написал Сальдо у себя в Telegram-канале.