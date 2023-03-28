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Экс-министр здравоохранения Тувы возглавил Минздрав Херсонской области

Ведомости

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Херсонской области стал бывший министр здравоохранения Республики Тыва Артыш Сат. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.

«Врио министра здравоохранения Херсонской области назначен Артыш Михайлович Сат. С лета 2022 г. он занимал должность моего советника по вопросам здравоохранения и проявил себя как знающий и ответственный сотрудник», – написал Сальдо у себя в Telegram-канале.

Врио губернатора заявил об уверенности в том, что опыт и компетенция Сата «позволят достойно справиться с новыми обязанностями и новыми задачами». Его кандидатура была согласована с Минздравом России, отметил Сальдо.

Ранее департамент здравоохранения администрации Херсонской области возглавлял Вадим Ильичев, – Сальдо не сообщил, на какую должность он был переведен.

Сат возглавлял Министерство здравоохранения Тувы с 2019 по 2021 г. До этого он был главным врачом Эрзинской центральной районной больницы, председателем администраций двух районов республики и заместителем министра труда и социальной политики Тувы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных