Экс-министр здравоохранения Тувы возглавил Минздрав Херсонской области
Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Херсонской области стал бывший министр здравоохранения Республики Тыва Артыш Сат. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.
«Врио министра здравоохранения Херсонской области назначен Артыш Михайлович Сат. С лета 2022 г. он занимал должность моего советника по вопросам здравоохранения и проявил себя как знающий и ответственный сотрудник», – написал Сальдо у себя в Telegram-канале.
Врио губернатора заявил об уверенности в том, что опыт и компетенция Сата «позволят достойно справиться с новыми обязанностями и новыми задачами». Его кандидатура была согласована с Минздравом России, отметил Сальдо.
Ранее департамент здравоохранения администрации Херсонской области возглавлял Вадим Ильичев, – Сальдо не сообщил, на какую должность он был переведен.
Сат возглавлял Министерство здравоохранения Тувы с 2019 по 2021 г. До этого он был главным врачом Эрзинской центральной районной больницы, председателем администраций двух районов республики и заместителем министра труда и социальной политики Тувы.