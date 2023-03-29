Генпрокуратуру попросили проверить Меладзе на предмет финансирования ВСУ

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, находясь на концерте в Дубае, предположительно говорит «героям слава», отвечая на украинскую националистическую кричалку одного из поклонников. После этого в Госдуме и Совфеде призвали принять меры в отношении певца. После этого первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил, что обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям Меладзе.