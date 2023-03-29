Генпрокуратуру попросили проверить Меладзе на предмет финансирования ВСУ
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генеральную прокуратуру проверить певца Валерия Меладзе на предмет финансирования вооруженных сил Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.
В обращении сказано, что Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией уже продолжительное время следит за деятельностью и высказываниями Меладзе. По словам Бородина, певец неоднократно «критиковал принятые государственными органами и президентом России решения» в отношении спецоперации.
Бородин добавил, что сейчас гастрольная деятельность Меладзе внутри России ограничена, но он свободно дает концерты за рубежом. «У многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае денежные средства на поддержку Вооруженных сил Украины», – сказано в обращении.
В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, находясь на концерте в Дубае, предположительно говорит «героям слава», отвечая на украинскую националистическую кричалку одного из поклонников. После этого в Госдуме и Совфеде призвали принять меры в отношении певца. После этого первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил, что обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям Меладзе.