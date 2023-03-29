Газета
Политика

Генпрокуратуру попросили проверить Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Ведомости

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генеральную прокуратуру проверить певца Валерия Меладзе на предмет финансирования вооруженных сил Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

В обращении сказано, что Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией уже продолжительное время следит за деятельностью и высказываниями Меладзе. По словам Бородина, певец неоднократно «критиковал принятые государственными органами и президентом России решения» в отношении спецоперации.

Бородин добавил, что сейчас гастрольная деятельность Меладзе внутри России ограничена, но он свободно дает концерты за рубежом. «У многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае денежные средства на поддержку Вооруженных сил Украины», – сказано в обращении. 

Ранее по теме: В Ростове-на-Дону отменили концерты Ани Лорак и Валерия Меладзе

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, находясь на концерте в Дубае, предположительно говорит «героям слава», отвечая на украинскую националистическую кричалку одного из поклонников. После этого в Госдуме и Совфеде призвали принять меры в отношении певца. После этого первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил, что обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям Меладзе.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных