В Ростове-на-Дону отменили концерты Ани Лорак и Валерия Меладзе
В Ростове-на-Дону отменили концерты Валерия Меладзе, Ани Лорак и Александра Реввы. Об этом «РИА Новости» сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
До этого организатор проекта Rostov Roof Live Армен Геворкян рассказал агентству об отмене концертов рок-групп «Машина времени», «ДДТ» и «Мумий Тролль». Они должны были состояться в Ростове-на-Дону в этом году. Как заявил Логвиненко, жители города не приемлют выступления артистов, которые не поддерживают спецоперацию.
«Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан. Помимо Ани Лорак отменены концерты "ДДТ", "Мумий Тролля", "Машины времени", Валерия Меладзе и Александра Реввы», – сказал Логвиненко.
В конце января RT сообщил, что Меладзе ликвидирует бизнес в России, у артиста также большие задолженности перед налоговой службой и проблемы с рекламными контрактами. По информации RT, к артисту обратилась Федеральная налоговая служба (ФНС). Ведомство заблокировало счета его компании «МБ Про» в Инвестторгбанке за неуплату налогов. Принадлежащая Меладзе компания зарегистрирована 20 лет назад, она работала в сфере исполнительских искусств.
В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, находясь на концерте в Дубае, предположительно говорит «героям слава», отвечая на украинскую националистическую кричалку одного из поклонников. После этого в Госдуме и Совфеде призвали принять меры в отношении певца.
9 января первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил, что обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям Меладзе.
Отвечая на критику, Меладзе написал в Telegram-канале, что «не может и не хочет никого ненавидеть», а также добавил, что не пытается кому-либо угодить. «Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — заявил он.