В Совфеде призвали лишить Валерия Меладзе гражданства России

Ранее в сети появилось видео, на котором Меладзе, находясь на вечеринке, предположительно говорит «героям слава», отвечая на украинскую националистическую кричалку одного из поклонников. При этом качество звука в записи низкое, а сам Меладзе инцидент пока не комментировал.