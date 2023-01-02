Газета
Общество

В Совфеде призвали лишить Валерия Меладзе гражданства России

Ведомости

Певца Валерия Меладзе следует лишить не званий, а гражданства Российской Федерации, заявила член Совета Федерации Елена Афанасьева в своем Telegram-канале.

«За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — написала Афанасьева, охарактеризовав поступок исполнителя на вечеринке как «скотство» и «предательство».

В Госдуме призвали лишить Валерия Меладзе всех званий

Сегодня глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что Меладзе следует лишить всех имеющихся званий за высказывание про Украину.

Ранее в сети появилось видео, на котором Меладзе, находясь на вечеринке, предположительно говорит «героям слава», отвечая на украинскую националистическую кричалку одного из поклонников. При этом качество звука в записи низкое, а сам Меладзе инцидент пока не комментировал.

Ранее по теме: Сенатор Цеков предложил изъять имущество уехавших и критикующих страну россиян
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных