В Совфеде призвали лишить Валерия Меладзе гражданства России
Певца Валерия Меладзе следует лишить не званий, а гражданства Российской Федерации, заявила член Совета Федерации Елена Афанасьева в своем Telegram-канале.
«За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — написала Афанасьева, охарактеризовав поступок исполнителя на вечеринке как «скотство» и «предательство».
Сегодня глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что Меладзе следует лишить всех имеющихся званий за высказывание про Украину.
Ранее в сети появилось видео, на котором Меладзе, находясь на вечеринке, предположительно говорит «героям слава», отвечая на украинскую националистическую кричалку одного из поклонников. При этом качество звука в записи низкое, а сам Меладзе инцидент пока не комментировал.