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Сенатор Цеков предложил изъять имущество уехавших и критикующих страну россиян

Ведомости

У граждан России, покинувших страну и критикующих ее, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам спецоперации, заявил сенатор Сергей Цеков.

«Всем этим ургантам и моргенштернам (рэпер Алишер Моргенштерн, признан в России иноагентом), хотя я бы не хотел называть имен. Всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники», — сказал Цеков (цитата по «РИА Новости»).

По словам сенатора, после начала спецоперации за рубежом начали замораживать либо конфисковать активы граждан России, при этом аналогичные действия в отношении указанных им категорий граждан были бы более оправданы.

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее сегодня призвал не пускать обратно уехавших из России «предателей», а также отрезать их от источников дохода в РФ. Граждане, которые выступают за поражение России, должны рассматривается как «враги общества» и «враги государства», добавил он.

В Кремле связали высказывания Медведева с выражением его гражданской позиции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на то, что политик говорит в своем посте о тех, кто «нарушает наше законодательство», а такие люди должны нести за это ответственность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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