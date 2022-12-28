Сенатор Цеков предложил изъять имущество уехавших и критикующих страну россиян
У граждан России, покинувших страну и критикующих ее, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам спецоперации, заявил сенатор Сергей Цеков.
«Всем этим ургантам и моргенштернам (рэпер Алишер Моргенштерн, признан в России иноагентом), хотя я бы не хотел называть имен. Всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники», — сказал Цеков (цитата по «РИА Новости»).
По словам сенатора, после начала спецоперации за рубежом начали замораживать либо конфисковать активы граждан России, при этом аналогичные действия в отношении указанных им категорий граждан были бы более оправданы.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее сегодня призвал не пускать обратно уехавших из России «предателей», а также отрезать их от источников дохода в РФ. Граждане, которые выступают за поражение России, должны рассматривается как «враги общества» и «враги государства», добавил он.
В Кремле связали высказывания Медведева с выражением его гражданской позиции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на то, что политик говорит в своем посте о тех, кто «нарушает наше законодательство», а такие люди должны нести за это ответственность.