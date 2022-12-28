Сенатор Цеков предложил изъять имущество уехавших и критикующих страну россиян

«Всем этим ургантам и моргенштернам (рэпер Алишер Моргенштерн, признан в России иноагентом), хотя я бы не хотел называть имен. Всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники», — сказал Цеков (цитата по «РИА Новости»).