Минцифры выступает против жестких ограничений в отношении уехавших IT-специалистов
Минцифры выступает против введения каких-либо ограничений в отношении уехавших из России IT-специалистов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на вебинаре.
«Мы считаем, что здесь ограничений никаких не нужно. Более того, в этой ситуации они будут вредными... мы за то, чтобы жестких ограничений не вводить. И уж тем более не ограничивать выезд», – приводит его слова «Интерфакс».
Шадаев пояснил, что Минцифры, наоборот, выступает за создание стимулов для того, чтобы такие специалисты продолжали работать на российские компании, находясь в России или же из-за границы.
В «Единой России» начали разрабатывать ограничительные меры для покинувших РФ граждан, писали ранее «Ведомости». 25 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости отменить преференции россиянам, которые покинули страну, и ввести для них повышенную ставку налогообложения. 26 декабря замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что готовящийся законопроект коснется индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
28 декабря зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не пускать обратно уехавших из России «предателей», а также отрезать их от источников дохода в РФ. Граждане, которые выступают за поражение России, должны рассматривается как «враги общества» и «враги государства», добавил он. В Кремле связали высказывания Медведева с выражением его гражданской позиции.