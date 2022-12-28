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Минцифры выступает против жестких ограничений в отношении уехавших IT-специалистов

Ведомости

Минцифры выступает против введения каких-либо ограничений в отношении уехавших из России IT-специалистов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на вебинаре.

«Мы считаем, что здесь ограничений никаких не нужно. Более того, в этой ситуации они будут вредными... мы за то, чтобы жестких ограничений не вводить. И уж тем более не ограничивать выезд», – приводит его слова «Интерфакс».

Шадаев пояснил, что Минцифры, наоборот, выступает за создание стимулов для того, чтобы такие специалисты продолжали работать на российские компании, находясь в России или же из-за границы.

В «Единой России» начали разрабатывать ограничительные меры для покинувших РФ граждан, писали ранее «Ведомости». 25 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости отменить преференции россиянам, которые покинули страну, и ввести для них повышенную ставку налогообложения. 26 декабря замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что готовящийся законопроект коснется индивидуальных предпринимателей и самозанятых. 

28 декабря зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не пускать обратно уехавших из России «предателей», а также отрезать их от источников дохода в РФ. Граждане, которые выступают за поражение России, должны рассматривается как «враги общества» и «враги государства», добавил он. В Кремле связали высказывания Медведева с выражением его гражданской позиции.

Ранее по теме: В Госдуме не ждут проблем для бизнеса после ограничений для уехавших из страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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