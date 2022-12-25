Володин предложил повысить налоги для уехавших россиян
Необходимо отменить преференции гражданам России, которые покинули страну, и ввести для них повышенную ставку налогообложения, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По мнению Володина, давать льготы и преференции покинувшим страну, чтобы они вернулись обратно, неправильно.
«Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — написал спикер Госдумы.
Россияне за границей, как отмечает Володин, не только работают в российских компаниях, но и пользуются всеми льготами, которые дает удаленная работа.
«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», — заявил политик, добавив, что работа над соответствующими изменениями в законодательство уже идет.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя массовый отъезд IT-специалистов из России, выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию. Шадаев рассказал, что в Минцифры уже разрабатывают программу по возвращению в Россию айтишников. Речь идет об обсуждении «гарантий» для работников, чтобы они понимали, что «им нечего бояться» в России. При этом в конце ноября министр заявил, что отъезд IT-специалистов из РФ существенно на отрасль в стране не повлиял.
В начале декабря глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне начала частичной мобилизации. По его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников «чувствительных» сфер экономики. В качестве примеров таких сфер он назвал транспортную безопасность и госсектор.
19 декабря замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев ранее заявил, что уже подготовлены поправки, запрещающие налоговым нерезидентам России заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей. По его словам, речь идет о перечне специальностей, который будет определен правительством. Планируется внести изменения в Трудовой кодекс РФ.