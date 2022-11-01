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Минцифры выступило против «драконовских мер» для уехавших айтишников

Ведомости

В отношении уехавших из России IT-специалистов нельзя вводить «драконовские меры», а необходимо создать условия для их возвращения и работы в стране, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на CNews Forum 2022, передает ТАСС.

«Мы против "драконовских мер" в отношении сотрудников, которые уехали. Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть», – сказал он.

Министр подчеркнул, что компании должны сами принимать решение, могут ли их специалисты работать из-за рубежа. Задача же правительства, по его словам, заключается в создании программы «обратной релокации» и условий для спокойной работы в России.

27 октября сенатор Андрей Климов заявил, что россияне, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине 24 февраля и объявления частичной мобилизации 21 сентября, в некоторых случаях могут попасть под действие норм закона о контроле за иноагентами. После заявления Климова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова сенатора «его частным мнением». У Кремля какой-либо позиции по этому вопросу нет, добавил он тогда.

31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент России Владимир Путин. «С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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