Минцифры выступило против «драконовских мер» для уехавших айтишников
В отношении уехавших из России IT-специалистов нельзя вводить «драконовские меры», а необходимо создать условия для их возвращения и работы в стране, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на CNews Forum 2022, передает ТАСС.
«Мы против "драконовских мер" в отношении сотрудников, которые уехали. Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть», – сказал он.
Министр подчеркнул, что компании должны сами принимать решение, могут ли их специалисты работать из-за рубежа. Задача же правительства, по его словам, заключается в создании программы «обратной релокации» и условий для спокойной работы в России.
27 октября сенатор Андрей Климов заявил, что россияне, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине 24 февраля и объявления частичной мобилизации 21 сентября, в некоторых случаях могут попасть под действие норм закона о контроле за иноагентами. После заявления Климова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова сенатора «его частным мнением». У Кремля какой-либо позиции по этому вопросу нет, добавил он тогда.
31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент России Владимир Путин. «С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации.
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