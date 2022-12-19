«Единая Россия» заканчивает работу над ограничениями по работе для уехавших россиян

«Единая Россия» заканчивает работу над ограничениями по работе для уехавших россиянПоправки в Трудовой кодекс появятся в «ближайшее время»
В «Единой России» разъяснили, какой будет поправка в Трудовой кодекс, которая может запретить россиянам работать из-за границы. «Смысл [поправки в ТК] будет в том, что не будет допускаться заключение трудового договора или соглашения к трудовому договору об удаленной работе для лиц, которые по российскому налоговому законодательству не являются резидентами РФ, и по списку специальностей, который будет определен правительством», — сказал журналистам замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По его словам, касаться это будет специалистов, которые работают в оборонной сфере, обеспечении системы безопасности, финансовом секторе и других отраслях. Весь список он не перечислил.
Исаев подчеркивает, что это «никакой не дискриминационный закон». «Речь идет о безопасности наших граждан. Например, человек работает в банковской сфере, он имеет доступ к корпоративной почте и базе данных. Мы не хотели бы, чтобы такая информация попадала в руки мошенников, находящихся за рубежом», — сказал Исаев. По его словам, законопроект был инициирован сенатором Андреем Клишасом, Исаев также дополнил его своими предложениями. «В ближайшее время текст законопроекта, который будут обсуждать, появится», — сказал он. Исаев отметил, что поскольку это будет поправка в Трудовой кодекс, то она будет обсуждаться на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также на экспертных площадках «Единой России».
Исаев еще раз подчеркнул, что законопроект направлен на то, чтобы «обезопасить наших граждан от попадания их персональных данных неизвестно кому, если физически человек находится за пределами нашей родины под чьим то воздействием».
Сенатор Клишас 5 декабря в интервью «Ведомостям» сказал, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации. «Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, – пояснил он. – Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем». Сенатор добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести «для [сотрудников] чувствительных сфер» экономики. В качестве примеров таких отраслей он привел транспортную безопасность и госсектор. По мнению сенатора, отъезд россиян после начала мобилизации «с точки зрения морально-этической» скорее подлежит осуждению, чем нет. «Наверное, можно говорить, что все находятся в разной ситуации, но базово, мне кажется, люди все-таки осуждают такое поведение, когда граждане бегут из страны от мобилизации», – уточнил он.
Министр финансов Антон Силуанов в конце ноября заявил, что Минфин склонен не менять статус резидентства для россиян, работающих за границей, благодаря чему они смогут платить налоги по той же ставке, что и работающие в России, – 13%. Он пояснил, что ведомство рассматривало соответствующий вопрос и обсуждало его с представителями парламента. В октябре Силуанов называл идею обложения НДФЛ зарплат покинувших страну россиян, продолжающих получать доход из России, «вопросом справедливого налогообложения».
Два собеседника, близких к администрации президента, говорят, что обсуждаемая инициатива принадлежит сенатору Клишасу, а не Старой площади. Собеседник в «Единой России» не уверен, что инициатива будет принята. «Есть мнение, что люди одумаются и вернутся», — говорит он.
В ноябре стало известно, что с июля по сентябрь число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет, согласно данным ФСБ. Всего с июля по сентябрь россияне выезжали за рубеж 9,7 млн раз, что почти в 2 раза больше по сравнению со II кварталом года (5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле – сентябре прошлого года.