«Единая Россия» заканчивает работу над ограничениями по работе для уехавших россиян

Сенатор Клишас 5 декабря в интервью «Ведомостям» сказал, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации. «Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, – пояснил он. – Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем». Сенатор добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести «для [сотрудников] чувствительных сфер» экономики. В качестве примеров таких отраслей он привел транспортную безопасность и госсектор. По мнению сенатора, отъезд россиян после начала мобилизации «с точки зрения морально-этической» скорее подлежит осуждению, чем нет. «Наверное, можно говорить, что все находятся в разной ситуации, но базово, мне кажется, люди все-таки осуждают такое поведение, когда граждане бегут из страны от мобилизации», – уточнил он.