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Общество

Минцифры выступило против запрета сотрудникам IT-компаний работать из-за границы

Ведомости

Минцифры выступило против введения законодательного запрета на дистанционную работу для сотрудников IT-компаний, которые в настоящее время находятся за границей. Заявление об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства. 

«Минцифры не поддерживает введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности», — сказано в сообщении.

В Минцифры подчеркнули, что решения об удаленной работе сотрудников должны принимать сами компании. «В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые в том числе находятся и за границей», — уточнили в ведомстве.

В Кремле сообщили об отсутствии обсуждения ограничений для покинувших страну россиян

При этом такой формат работы недопустим для разработчиков государственных информационных систем. Это требование должно быть прописано в государственных контрактах, считают в Минцифры.

Ранее в разговоре с «Ведомостями» глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне начала частичной мобилизации. Он добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников «чувствительных» сфер экономики. В качестве примеров таких сфер он назвал транспортную безопасность и госсектор. 

При этом позже сенатор отметил, что в настоящее время таких законопроектов в парламенте нет. Эту информацию подтвердил и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, сообщив, что в настоящее время в администрации эту меру не обсуждают. 

До этого глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя массовый отъезд IT-специалистов из России, выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию.

Ранее по теме: Андрей Клишас рассказал о возможных ограничениях для уехавших россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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