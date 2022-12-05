Андрей Клишас рассказал о возможных ограничениях для уехавших россиян

«Они воспевали Запад и те страны, которые от них отказались, где их презирают, они не нужны. При этом они постоянно подвергали сомнению работу нашей страны по созданию стабильности в приграничных территориях, том же Казахстане, других государствах. Критикуют, а сейчас куда бегут? – отметил депутат. – Туда, где мы создали стабильность. Там, где создали ЕАЭС, есть экономические свободы, а свою страну бросаем? Затем пересидят время, которое их напугало, встанут в очереди назад через границу. Но мы как к ним относимся? Вот вопрос».