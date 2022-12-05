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Политика

В Кремле сообщили об отсутствии обсуждения ограничений для покинувших страну россиян

Ведомости

В Кремле не ведется дискуссия о введении ограничений для покинувших страну россиян. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Лучше, чтобы участники дискуссии комментировали. В данном случае не очень хочется вторгаться сюда, поэтому я сейчас оставляю без комментария», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать слова сенатора Андрея Клишаса о возможном принятии мер, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, покинувших страну после начала частичной мобилизации.

Песков подчеркнул, что в Кремле не ведется «дискуссий и обсуждений» по этому поводу.

Ранее в разговоре с «Ведомостями» Клишас допустил введение ограничений для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне начала частичной мобилизации. Он добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести «для [сотрудников] чувствительных сфер» экономики. В качестве примеров таких отраслей он привел транспортную безопасность и госсектор. При этом, позже отметил Клишас, в настоящее время таких законопроектов в парламенте нет.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя массовый отъезд IT-специалистов из России, выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию.

Шадаев рассказал, что в Минцифры уже разрабатывают программу по возвращению в Россию айтишников. Речь идет об обсуждении «гарантий» для работников, чтобы они понимали, что «им нечего бояться» в России. При этом в конце ноября Шадаев заявил, что отъезд IT-специалистов из РФ существенно на отрасль в стране не повлиял.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных