В Кремле сообщили об отсутствии обсуждения ограничений для покинувших страну россиян

Ранее в разговоре с «Ведомостями» Клишас допустил введение ограничений для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне начала частичной мобилизации. Он добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести «для [сотрудников] чувствительных сфер» экономики. В качестве примеров таких отраслей он привел транспортную безопасность и госсектор. При этом, позже отметил Клишас, в настоящее время таких законопроектов в парламенте нет.