В Кремле сообщили об отсутствии обсуждения ограничений для покинувших страну россиян
В Кремле не ведется дискуссия о введении ограничений для покинувших страну россиян. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Лучше, чтобы участники дискуссии комментировали. В данном случае не очень хочется вторгаться сюда, поэтому я сейчас оставляю без комментария», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать слова сенатора Андрея Клишаса о возможном принятии мер, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, покинувших страну после начала частичной мобилизации.
Песков подчеркнул, что в Кремле не ведется «дискуссий и обсуждений» по этому поводу.
Ранее в разговоре с «Ведомостями» Клишас допустил введение ограничений для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне начала частичной мобилизации. Он добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести «для [сотрудников] чувствительных сфер» экономики. В качестве примеров таких отраслей он привел транспортную безопасность и госсектор. При этом, позже отметил Клишас, в настоящее время таких законопроектов в парламенте нет.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя массовый отъезд IT-специалистов из России, выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию.
Шадаев рассказал, что в Минцифры уже разрабатывают программу по возвращению в Россию айтишников. Речь идет об обсуждении «гарантий» для работников, чтобы они понимали, что «им нечего бояться» в России. При этом в конце ноября Шадаев заявил, что отъезд IT-специалистов из РФ существенно на отрасль в стране не повлиял.
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