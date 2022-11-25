Шадаев заявил, что отъезд IT-специалистов из России не нанес серьезного ущерба отрасли
Отъезд IT-специалистов из России глобально не повлиял на отрасль в стране. Такое заявление сделал глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Цифровой алмаз».
«Я считаю, что в масштаб отъезда [IТ-специалистов из РФ] не такой глобальный, ущерба отрасли он такого непоправимого не нанес», — сказал он (цитата по ТАСС).
По мнению министра, большое количество интересной работы и проектов мотивируют работников оставаться в стране. Он также напомнил, что в России успешно развиваются технологические компании. Шадаев отметил, что для сотрудников создают все необходимые условия, в том числе поднимают им зарплату. Глава Минцифры заявил, что смотрит в будущее «с определенным оптимизмом».
При этом 11 ноября Шадаев сообщил, что в Минцифры разрабатывают программу по возвращению в Россию IT-специалистов. Он уточнил, что в настоящее время ведомство обсуждает «гарантии» для айтишников, чтобы они понимали, что «им нечего бояться» в России.
1 ноября Шадаев заявил, что выступает против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию. «Наша задача — разработать программу обратной релокации и на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать», — отметил министр.
После начала спецоперации было несколько волн эмиграции IT-специалистов из России. По оценке Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК), сразу после начала боевых действий страну покинуло до 70 000 работников. При этом в мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 85% уехавших айтишников вернулись в Россию.
Однако после объявления частичной мобилизации в РФ случилась новая волна эмиграции. В связи с этим Минцифры поспешило сообщить, что IT-специалисты с высшим образованием, которые работают полный день в аккредитованных IТ-компаниях, получат отсрочку от призыва. Позже ведомство уточнило, что такая возможность будет только у тех, чья специальность вошла в перечень, подготовленный Минцифры.
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