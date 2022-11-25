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Шадаев заявил, что отъезд IT-специалистов из России не нанес серьезного ущерба отрасли

Ведомости

Отъезд IT-специалистов из России глобально не повлиял на отрасль в стране. Такое заявление сделал глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Цифровой алмаз».

«Я считаю, что в масштаб отъезда [IТ-специалистов из РФ] не такой глобальный, ущерба отрасли он такого непоправимого не нанес», — сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению министра, большое количество интересной работы и проектов мотивируют работников оставаться в стране. Он также напомнил, что в России успешно развиваются технологические компании. Шадаев отметил, что для сотрудников создают все необходимые условия, в том числе поднимают им зарплату. Глава Минцифры заявил, что смотрит в будущее «с определенным оптимизмом».

При этом 11 ноября Шадаев сообщил, что в Минцифры разрабатывают программу по возвращению в Россию IT-специалистов. Он уточнил, что в настоящее время ведомство обсуждает «гарантии» для айтишников, чтобы они понимали, что «им нечего бояться» в России.

1 ноября Шадаев заявил, что выступает против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию. «Наша задача — разработать программу обратной релокации и на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать», — отметил министр.

После начала спецоперации было несколько волн эмиграции IT-специалистов из России. По оценке Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК), сразу после начала боевых действий страну покинуло до 70 000 работников. При этом в мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 85% уехавших айтишников вернулись в Россию.

Однако после объявления частичной мобилизации в РФ случилась новая волна эмиграции. В связи с этим Минцифры поспешило сообщить, что IT-специалисты с высшим образованием, которые работают полный день в аккредитованных IТ-компаниях, получат отсрочку от призыва. Позже ведомство уточнило, что такая возможность будет только у тех, чья специальность вошла в перечень, подготовленный Минцифры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных