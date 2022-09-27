Минцифры перечислило дающие право на отсрочку от призыва IT-специальности
В перечень IT-специальностей, позволяющих получить отсрочку от мобилизации, вошли математика, физика, ядерная энергетика, лингвистика, журналистика, архитектура, дизайн и др. На отсрочку смогут претендовать сотрудники 195 специальностей аккредитованных IT-компаний и операторов связи. Список опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.
В сообщении Минцифры сказано, что «IT и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей». «Цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них IT-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов», – отмечается в Telegram-канале ведомства.
При этом в министерстве подчеркнули, что «наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва»: «Необходимо также выполнять критически важные функции».
Чтобы получить отсрочку, сотрудники могут заполнить специальную анкету, ссылка на которую есть в Telegram-канале ведомства, там же уточняется, что форма появится 27 сентября на портале Госулуг. При ее заполнении работник компании должен будет указать данные о высшем образовании в соответствующей графе, выбрав свою специальность из предложенного списка. Если же его специальности в списке не окажется, он сможет самостоятельно вписать необходимую информацию, объяснил министр связи Максут Шадаев на веб-семинаре 26 сентября. Но Минцифры тогда не сможет гарантировать никакую отсрочку, предупредил он.
Заполненную анкету сотрудники IT-компаний должны будут передать в отдел кадров, после чего ее должен будет подписать генеральный директор организации с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, разъяснял Шадаев. Составленные при помощи этих форм списки сотрудников будут отправляться в Генштаб. Самозанятые, занятые неполный рабочий день, а также сотрудники со средним образованием и прошедшие лишь программы переподготовки претендовать на освобождение от призыва не смогут, признал министр.
Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Она затронет 300 000 человек.