Минцифры перечислило дающие право на отсрочку от призыва IT-специальности

Чтобы получить отсрочку, сотрудники могут заполнить специальную анкету, ссылка на которую есть в Telegram-канале ведомства, там же уточняется, что форма появится 27 сентября на портале Госулуг. При ее заполнении работник компании должен будет указать данные о высшем образовании в соответствующей графе, выбрав свою специальность из предложенного списка. Если же его специальности в списке не окажется, он сможет самостоятельно вписать необходимую информацию, объяснил министр связи Максут Шадаев на веб-семинаре 26 сентября. Но Минцифры тогда не сможет гарантировать никакую отсрочку, предупредил он.