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Общество

Минцифры перечислило дающие право на отсрочку от призыва IT-специальности

Ведомости

В перечень IT-специальностей, позволяющих получить отсрочку от мобилизации, вошли математика, физика, ядерная энергетика, лингвистика, журналистика, архитектура, дизайн и др. На отсрочку смогут претендовать сотрудники 195 специальностей аккредитованных IT-компаний и операторов связи. Список опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

В сообщении Минцифры сказано, что «IT и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей». «Цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них IT-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов», – отмечается в Telegram-канале ведомства. 

При этом в министерстве подчеркнули, что «наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва»: «Необходимо также выполнять критически важные функции».

Призвание и отсрочка

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Чтобы получить отсрочку, сотрудники могут заполнить специальную анкету, ссылка на которую есть в Telegram-канале ведомства, там же уточняется, что форма появится 27 сентября на портале Госулуг. При ее заполнении работник компании должен будет указать данные о высшем образовании в соответствующей графе, выбрав свою специальность из предложенного списка. Если же его специальности в списке не окажется, он сможет самостоятельно вписать необходимую информацию, объяснил министр связи Максут Шадаев на веб-семинаре 26 сентября. Но Минцифры тогда не сможет гарантировать никакую отсрочку, предупредил он.

Заполненную анкету сотрудники IT-компаний должны будут передать в отдел кадров, после чего ее должен будет подписать генеральный директор организации с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, разъяснял Шадаев. Составленные при помощи этих форм списки сотрудников будут отправляться в Генштаб. Самозанятые, занятые неполный рабочий день, а также сотрудники со средним образованием и прошедшие лишь программы переподготовки претендовать на освобождение от призыва не смогут, признал министр.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Она затронет 300 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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